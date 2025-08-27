El legado de Nacho: Colombia lamenta la muerte del campeón de hockey subacuático Javier Ignacio Zapata

Alegre, con una energía contagiosa, colaborador, gran compañero y mejor deportista, así será recordado Javier Ignacio Zapata Serna, antioqueño quien enluta a la natación de Colombia tras su fallecimiento en la noche del pasado martes.
El deportista, quien hizo parte de las selecciones Antioquia y Colombia, representó al país en varios campeonatos mundiales de hockey subacuático.
La noticia de su muerte causa tristeza, sobre todo en Copacabana, Antioquia, su pueblo natal, donde era considerado un referente de la actividad atlética. Tras salir de uno de sus habituales entrenamientos en la piscina olímpica Horacio Martínez de ese municipio del norte del departamento, al deportista sufrió un paro cardíaco.