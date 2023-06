Luisa Fernanda Tejada está a un baile de lograr su clasificación a Juegos Olímpicos

Con su personalidad arrolladora y la habilidad acrobática para desafiar la gravedad en cada baile, Luma quiso dar un vuelco en su vida y practicar la disciplina del breaking (conocido popularmente como break dance), el deporte que le dio felicidad, una forma de expresarse libremente y ahora la tiene a un paso de clasificar a los Olímpicos de París-2024.

Oriunda del barrio Manrique Oriental, criada en una familia conformada solo por mujeres, Luisa Fernanda Tejada, llamada artísticamente como B-Girl Luma, conoció el hip-hop cuando tenía 17 años.

Aunque inicialmente practicaba baile en un grupo cultural, tuvo su primer acercamiento con esta expresión artística en un evento de ciudad, en una presentación de Cuatro Elementos Escuela, un grupo que hace parte de Crew Peligrosos. Después de eso decidió empezar a practicarlo con ellos.

Este deporte le gustó tanto que terminó de estudiar Administración en Salud y se dedicó de lleno al baile, porque lo otro no la hacía feliz: “Las personas me decían cosas como, ‘eso de tirarse al suelo y dar vueltas no es profesional’, pero yo me sentía muy bien cuando entrenaba”.

En un principio su familia no estaba de acuerdo con su manera de expresarse y vestir con elementos propios de esa cultura, ropa ancha y demás.

Para ir a los entrenamientos con su agrupación le tocaba desplazarse desde la comuna cuatro hasta el barrio Aranjuez. “Fue difícil porque me tenía que ir a pie a entrenar”.

La paisa, de 29 años, recuerda su primera competencia de breaking, pero señala que obtuvo una gran experiencia: “Fue un desastre (risas), participé en un festival llamado Hip4 en 2010 que se celebra anualmente, apenas llevaba seis meses en esta disciplina, pero no tenía experiencia en las batallas (competencia contra otro atleta)”. Ya en 2011, con más bagaje, salió campeona de este evento y empezó a dejar huella en este deporte a nivel nacional.