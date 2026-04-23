Video | Linda Caicedo en la delegación del Real Madrid que recibió en el Bernabéu a Iga Świątek, Sinner y Nadal

La delantera colombiana Linda Caicedo hizo parte del grupo de lujo que el Real Madrid eligió para acompañar la visita de los tenistas Iga Świątek, Jannik Sinner y Rafael Nadal.
En medio del desarrollo del Madrid Open, los tenistas, exnúmero uno del mundo en sus respectivas ramas llegaron al Santiago Bernabéu en compañía de Rafael Nadal y su hijo para dar un paseo por el escenario deportivo, casa del Real Madrid.
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Linda estuvo junto al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y los jugadores del equipo masculino Thibaut Courtois y Jude Bellingham acompañando la visita de los tenistas Iga Świątek, Jannik Sinner, quienes llegaron al escenario junto a Rafael Nadal para dar un paseo por el Santiago Bernabéu.