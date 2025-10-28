Por primera vez en la historia, LeBron James sale de la lista de los jugadores mejor pagados de la NBA; ¿quién es el nuevo rey?

Hubo un tiempo en que nada ni nadie podía disputarle la cima al gran LeBron James. Cada contrato, cada patrocinio y cada récord económico parecían reforzar su reinado, pero hasta las dinastías más sólidas llegan a su fin. En 2025, el rey tuvo que ceder su corona, pero no para ocupar un segundo o tercer puesto de consolación. Esta vez quedó completamente fuera del ranking de deportistas mejor pagados de la NBA. Puede leer: Pogacar gana menos del 5% de lo que percibe Cristiano Ronaldo: así está la brecha de salarios en el deporte de élite Durante once temporadas consecutivas, LeBron dominó el ranking de ingresos entre jugadores de la liga, siendo el rostro más rentable del baloncesto mundial. Sin embargo, la temporada 2025-26 trajo un cambio histórico, y por primera vez en más de una década, el alero de Los Angeles Lakers ha sido desplazado del primer lugar entre los deportistas mejor pagos. Le contamos cómo quedó el ranking y cómo fue la caída de James a lo largo de los años.

Top 10 basquetbolistas mejor pagos de la NBA en 2025 (salario neto)

1. Stephen Curry (Warriors): $59.6 millones. 2. Joel Embiid (76ers): $55.2 millones. 3. Nikola Jokić (Nuggets): $55.2 millones. 4. Kevin Durant (Rockets): $54.7 millones. 5. Giannis Antetokounmpo (Bucks): $54.1 millones. 6. Jayson Tatum (Celtics): $54.1 millones. 7. Anthony Davis ( Dallas Mavericks): $54.1 millones. 8. Jimmy Butler (Warriors): $54.1 millones. 9. Jaylen Brown (Celtics): $53.1 millones. 10. Karl-Anthony Towns (New York Knicks): $53.1 millones. *Esta lista incluye únicamente el pago por salario deportivo*

Top 10 basquetbolistas mejor pagos de la NBA en 2025 (ingresos totales)

1. Stephen Curry (Warriors): $159.6 millones. 2. LeBron James (Lakers): $137.6 millones. 3. Kevin Durant (Rockets): $104.3 millones. 4. Giannis Antetokounmpo (Bucks): $99.1 millones. 5. Jayson Tatum (Celtics): $79.1 millones. 6. Anthony Edwards (Timberwolves): $65.6 millones. 7. Joel Embiid (76ers): $65.2 millones. 8. Jimmy Butler (Warriors): $65.1 millones. 9. Shai Gilgeous-Alexander (OKC): $63.3 millones. 10. Nikola Jokić (Nuggets): $63.2 millones. *Esta lista incluye los ingresos por contrato deportivo, ganancias por patrocinios y otros negocios*

Stephen Curry es el nuevo rey de la NBA

El nuevo número uno es Stephen Curry, quien gracias a sus ingresos combinados por salario, patrocinios y negocios personales ascendió hasta los US$ 159,6 millones, superando los $137,6 millones de LeBron. Lea también: ¿Adiós al rey? LeBron James anunciará importante “decisión” y despertó rumores de su retiro Stephen Curry no ha llegado a la cima solo por sus jugadas letales desde la línea de tres puntos, sino porque entendió muy pronto que su valor trasciende el aro. En la temporada que va de mayo de 2024 a mayo de 2025, Curry reportó ingresos cercanos a US$ 156 millones, de los cuales aproximadamente US$ 100 millones provinieron de patrocinios, negocios y actividades fuera de la cancha.

Gran parte de ese volumen fuera de la cancha se explica por su asociación de largo plazo con Under Armour, que incluye la marca Curry Brand de calzado y ropa deportiva, y un acuerdo con acciones por un valor significativo. Además, Curry ha invertido en entretenimiento y startups; su compañía Unanimous Media produce documentales y series, lanzó una línea de bourbon llamada Gentleman’s Cut y participó en un nuevo circuito profesional de baloncesto 3x3 femenino. Dicho de otro modo: mientras muchos jugadores siguen sumando ceros en sus contratos, Curry construye negocios que pueden perdurar más allá de su retiro.

¿Por qué se desvalorizó LeBron James en esta temporada?

Este desplazamiento no solo es una curiosidad estadística, sino el reflejo de una transformación del ecosistema deportivo. Los astros ya no solo brillan por su rendimiento en pista, sino por su capacidad de monetizar fuera de la cancha gracias a marcas y negocios secundarios a su carrera deportiva. Pero, aunque el trono cambie de manos, el legado de LeBron permanece intocable. Su pico histórico en contrato puro (salario por temporada), alcanzó cifras que, años atrás, parecían de película. En la temporada 2024-25, el alero devengó alrededor de US$ 48,7 millones solo por su salario en los Lakers; y si se suman los ingresos por patrocinios, la cifra rozaba los US $133,4 millones, una cifra increíble para estar en la recta final de su carrera.