La música que somos: en 2026 la Orquesta Filarmónica de Medellín apuesta por la identidad

El 2025 fue un año decisivo para la Orquesta Filarmónica de Medellín, un año lleno de primeras veces, un año de atreverse, de arriesgar.

Solo por recordar un par de momentos históricos que vivió Filarmed en este año se pueden mencionar: el nombramiento de Ana María Patiño Osorio como directora titular, la primera mujer en liderar una orquesta profesional en Colombia. La primera gira internacional de la orquesta completa en Argentina, Filarmed debutó en el Teatro Colón y el Movistar Arena de Buenos Aires, así como en el Teatro El Círculo de Rosario, con más de 30.000 asistentes y estrenos de obras de compositores latinoamericanos. Y la primera presentación de la orquesta completa en Urabá, en una gira para celebrar siete años de la Alianza Filarmed–Comfama con tres conciertos gratuitos en Nueva Colonia, Chigorodó y Turbo Mar, con más de 1.200 niños y jóvenes vinculados a procesos formativos.

Todas estas primeras veces marcaron la historia de la orquesta, pero sobre todo, reafirmaron su vocación de conectar territorios, públicos y lenguajes bajo una misma convicción; que la música transforma.

Esa capacidad de transformación se explorará en 2026 a través de la Temporada Identidad.

“En estos tiempos en los que las preguntas sobre quiénes somos, cómo nos reconocemos y cómo dialogamos con nuestra diversidad están en el centro de la conversación pública, la Temporada Identidad representa una apuesta artística y cultural profunda: entender la música no solo como un repertorio de obras, sino como un espejo que nos permite vernos, pensarnos y transformarnos (...) la temporada se propone desdibujar fronteras entre géneros, disciplinas y experiencias humanas, mostrando que la identidad no es un límite, sino un punto de encuentro y diálogo entre comunidades, generaciones y lenguajes estéticos”.