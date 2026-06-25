¿Un último baile para LeBron James en Cleveland Cavaliers? Conozca el rumor que surgió en Estados Unidos

A 10 años del histórico campeonato ganado por LeBron James, Kyrie Irving, Kevin Love y compañía con los Cleveland Cavaliers, los rumores que surgen en la prensa estadounidense dan para pensar que “El Rey” puede regresar al equipo que lo drafteó en el año 2003. James, que en este momento es agente libre y tiene su pase en las manos, intenta renovar con Los Angeles Lakers por una temporada más, sin embargo, los laguneros no parecen tener mucho interés en Bron, pero sí en Jarrett Allen, pívot de los Cleveland Cavaliers.

Según Ramona Shelburne, periodista de ESPN en Los Ángeles, LeBron “nunca se comprometió para volver después de la temporada baja”. Esta sería la razón principal por la cual el equipo californiano piensa en renovar la plantilla, poniendo como pilar y estandarte del equipo al esloveno Luka Doncic, quien arrimó al Crypto.com Arena a inicios de 2025 en una adquisición que rompió el mercado de la NBA.

Por otro lado, los mismos Lakers han ocupado mayor energía en convencer a Austin Reaves de seguir en la franquicia. El estadounidense se convertirá en el jugador undrafted con el contrato más alto de la historia: 185 millones de dólares por 4 años. LeBron, por su lado, con 41 años y un sinfín de récords conseguidos, quiere dedicarse a analizar la oferta que más le convenga para cerrar una exitosa carrera en el mejor baloncesto del mundo.