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¿Un último baile para LeBron James en Cleveland Cavaliers? Conozca el rumor que surgió en Estados Unidos

El histórico ala pívot de la NBA, LeBron James, puede regresar a casa para finalizar su carrera. James que actualmente es agente libre se encuentra en negociaciones con Los Angeles Lakers, sin embargo, no parece que en California haya mucho entusiasmo en tenerle.

  • LeBron fue campeón de la NBA con Cleveland en 2016. FOTO: X Cavs
    LeBron fue campeón de la NBA con Cleveland en 2016. FOTO: X Cavs
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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A 10 años del histórico campeonato ganado por LeBron James, Kyrie Irving, Kevin Love y compañía con los Cleveland Cavaliers, los rumores que surgen en la prensa estadounidense dan para pensar que “El Rey” puede regresar al equipo que lo drafteó en el año 2003. James, que en este momento es agente libre y tiene su pase en las manos, intenta renovar con Los Angeles Lakers por una temporada más, sin embargo, los laguneros no parecen tener mucho interés en Bron, pero sí en Jarrett Allen, pívot de los Cleveland Cavaliers.

Según Ramona Shelburne, periodista de ESPN en Los Ángeles, LeBron “nunca se comprometió para volver después de la temporada baja”. Esta sería la razón principal por la cual el equipo californiano piensa en renovar la plantilla, poniendo como pilar y estandarte del equipo al esloveno Luka Doncic, quien arrimó al Crypto.com Arena a inicios de 2025 en una adquisición que rompió el mercado de la NBA.

Por otro lado, los mismos Lakers han ocupado mayor energía en convencer a Austin Reaves de seguir en la franquicia. El estadounidense se convertirá en el jugador undrafted con el contrato más alto de la historia: 185 millones de dólares por 4 años. LeBron, por su lado, con 41 años y un sinfín de récords conseguidos, quiere dedicarse a analizar la oferta que más le convenga para cerrar una exitosa carrera en el mejor baloncesto del mundo.

¿De donde surgió la posibilidad de volver a Cleveland?

El pasado miércoles 24 de mayo, en la radio local de ESPN en Cleveland, el periodista especializado en la NBA, Brian Windhorst, aseguró que el interés de Los Lakers es conseguir un hombre dominante en la zona pintada y que ven en Jarrett Allen de Cleveland al indicado para combinar alley-oops con Doncic. Para quedarse con el jugador que promedió 16,5 puntos y 8,4 rebotes la temporada pasada, los angelinos estarían dispuestos a dejar que LeBron vuelva a los Cavs.

“Creo que si los Cavs estuvieran dispuestos a hacerlo, podrían tener a LeBron. Obviamente, LeBron tendría que querer firmar con los Cavs. Pero si la forma de pagarle a LeBron es intercambiar a Jarrett Allen por él, los Lakers darían lo que fuera por Jarrett Allen. ¡Darían lo que fuera por él! Harían ese trato en diecisiete décimas de segundo”, afirmó Windhorst.

Lo cierto es que LeBron jugará, mínimo, una temporada más en la NBA. La última temporada de “King James” promedió 20,1 puntos, 6,5 rebotes y 7,2 asistencias por partido durante el último año con los Lakers, con los cuales cayó en semifinales de conferencia ante Oklahoma City Thunder.

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