La boda del año y la más vista en el mundo se dio en la tercera etapa del Giro de Italia

Durante el desarrollo de la tercer etapa del Giro de Italia por tierras de Bulgaria se vivió un momento especial, ya que una pareja que se estaba casando salió al paso de la caravana de ciclistas y la imagen dejó una verdadera postal de colección.
La que seguro será la boda más vista en el 2026, pues la imagen se difundió por 190 países que siguen el Giro por la televisión, dejó imágenes preciosas y los novios salieron al paso de los corredores, quedando con ellos al fondo en sus registros. También aparecieron los invitados a la ceremonia, que también se ubicaron a un lado de la carretera para el paso de los corredores.