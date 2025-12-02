Velocistas de Colombia alcanzan triplete dorado en atletismo durante los Juegos Bolivarianos

En Ayacucho el ambiente parecía de fiesta incluso antes de que comenzaran las finales de atletismo. Colombia llegaba a la pista con la presión y el impulso de un torneo en el que ya suma 204 medallas, pero también con la serenidad de que los mejores atletas tendrían participación en Lima, y que el medallero crecería inevitablemente. Ronal Longa, Valeria Araújo, Carlos Flórez y más nombres reconocidos en el pueblo cafetero, figuraban en las listas de la promesa de la jornada y no decepcionaron, pues la delegación alcanzó cuatro medallas más, y tres de ellas doradas. Le contamos cómo fue la jornada.

El primer gran golpe lo dio Valeria Araújo. La especialista en heptatlón regresó este año a los titulares al romper el récord nacional y suramericano en el prestigioso Hypomeeting de Götzis. En Ayacucho, sin embargo, no necesitó siete pruebas para demostrar su poderío, pues en los 100 metros vallas, voló sobre la pista y cruzó meta con 13.40, suficiente para quedarse con el oro frente a la ecuatoriana Maribel Caicedo (13.44). Detrás llegó también la colombiana María Alejandra Rocha (13.97), llevándose el bronce y confirmando que la velocidad con técnica es hoy una de las fortalezas del país.

La velocidad volvió a teñirse de amarillo con el triunfo en los 100 m de Ronal Longa, quizás el velocista colombiano con mayor proyección internacional del momento. Longa, nacido en Istmina y forjado atléticamente en Bogotá, ya había hecho historia este año al romper el récord nacional y empatar la marca suramericana con un estruendoso 9.96 en Savona, Italia, clasificación incluida para el Mundial de Tokio 2025. Longa, emocionado, reconoció que la medalla fue doblemente especial al ser su primera vez en competencia durante unos Juegos Bolivarianos. En 202, asistió, pero únicamente como espectador. “Ganar esta medalla de oro es muy gratificante para mí, después de todo el esfuerzo que hice para estar aquí”, afirmó.

En la final de los 100 metros planos masculinos en Ayacucho ganó con 10.29, superando a los venezolanos David Vivas (10.43) y Alexis Nieves (10.50). El colombiano Carlos Flórez finalizó quinto con 10.65, completando una actuación sólida del equipo nacional. El cierre perfecto para Colombia llegó desde el foso de arena con Arnovis Dalmero, quien ganó el oro con 7.88 metros, apenas un centímetro por encima del peruano José Mandros (7.87). Su compatriota Jhon Berrío fue cuarto con 7.64, confirmando la profundidad del equipo nacional en esta prueba. Dalmero empezó como semifondista, probó lanzamientos, coqueteó con la pértiga y brilló en el salto triple antes de que una lesión lo empujara definitivamente al salto largo. Desde 2020 no ha dejado de crecer, y hoy es uno de los nombres fuertes del continente.