Día dorado para Colombia en canotaje, arquería, BMX y squash en Juegos Bolivarianos

La delegación colombiana sigue sumando medallas en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho y se mantiene en la parte alta de la tabla de medallería superando a Venezuela, en un duelo presea a presea.

Disciplinas como el squash, el tiro con arco y el canotaje han sido los que este miércoles le entregaron las medallas de oro a Colombia, que busca el título general del certamen que va hasta el próximo 7 de diciembre.

Colombia, que ya ganó las pesas con un total de 29 medallas, de las cuales 17 fueron de oro, 10 de plata y dos de bronce, sigue firme en su objetivo de ser el campeón general y por ello, en cada salida los atletas nacionales van en busca del primer lugar.

Antes del arranque de los deportes que se disputarán en horas de la tarde y noche de este miércoles, el país suma 45 medallas de oro, 38 de plata y 10 de bronce, seguidos por Venezuela con 36-29-29 y Chile, es tercero en el medallero con 12-14-10.