¿Podrá la delegación colombiana de los Juegos Bolivarianos de Perú que van hasta el 7 de diciembre revalidar su corona?

Con algunas bajas de última hora, por falta de quórum en varias disciplinas y otras por lesiones de deportistas, Colombia inició su participación en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho, Perú, con la mira puesta en ajustar su quinto título consecutivo.
Venezuela, que es el medallista histórico de las justas con 1.894 oros, seguido de Colombia con 1.606 y Perú con 670, son los rivales más fuertes que tendrán los cafeteros en su objetivo de retener el título de campeón general que han alcanzado de manera consecutiva en las últimas cuatro ediciones.
Además, el país ostenta el récord de mayor cantidad de medallas de oro para un país en una sola edición, registrada en las justas de Santa Marta 2017, cuando los anfitriones alcanzaron 213 medallas de oro.