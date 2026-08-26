Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Juan Felipe Rodríguez, el escudero colombiano que empieza a llamar la atención en la Vuelta a España

A sus 22 años, Juan Felipe Rodríguez empieza a mostrar que su salto al WorldTour no es casualidad y que Colombia tiene otra razón para ilusionarse en el ciclismo europeo.

  • Juan Felipe Rodríguez, durante su primera Vuelta a España. El cundinamarqués, de 22 años, ha sorprendido por su trabajo al servicio de Richard Carapaz. FOTO GETTY
    Juan Felipe Rodríguez, durante su primera Vuelta a España. El cundinamarqués, de 22 años, ha sorprendido por su trabajo al servicio de Richard Carapaz. FOTO GETTY
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
bookmark

¿Colombia está ante su futura figura en el ciclismo mundial? El tiempo lo dirá. Pero lo que hace Juan Felipe Rodríguez en la actual Vuelta a España genera satisfacción y optimismo.

El martes, en la cuarta etapa, Juan Felipe ya había bajado hasta la cola del pelotón para buscar bidones y alimentación en el carro de su equipo y luego llevarlos a sus compañeros, especialmente a su líder, el ecuatoriano Richard Carapaz.

Pero cuando el cundinamarqués, de apenas 22 años, comenzó a escalar por los Pirineos en Andorra, trabajando para evitar que Carapaz perdiera tiempo, su figura empezó a ganar protagonismo. Los elogios para el representante nacional no se hicieron esperar. Su actuación transmitía la seguridad de un corredor experimentado, pese a estar disputando apenas su primera carrera de tres semanas.

Mientras que Tadej Pogacar (UAE Emirates) causaba sensación al lanzar un ataque a falta de 50 kilómetros para conseguir posteriormente la victoria y consolidarse en el liderato de la Vuelta a España, más atrás se libraba otra batalla entre los corredores que aspiran a terminar en el podio de la edición 81 de la competencia.

Y allí, en plena montaña, Rodríguez asumió un papel determinante. El nacido en Tenjo, quien ascendió al primer equipo del EF Education hace apenas unos meses, se convirtió en una pieza clave para que Carapaz continuara en la pelea por los puestos de honor.

Su manera de afrontar la jornada recordó por momentos a la de Egan Bernal (Netcompany-Ineos) en el Tour de Francia de 2018. En aquella ocasión, durante su debut en una grande, el joven colombiano se convirtió en uno de los mejores soldados de su escuadra, marcando el paso y permaneciendo junto a sus jefes de filas, Geraint Thomas y Chris Froome, quienes terminaron primero y tercero, respectivamente. Poco después, las condiciones de Bernal lo llevaron a cambiar de rol para convertirse en líder del equipo británico.

Lea: 134 escarabajos y legado de gloria: esta es la historia de Colombia en Vuelta a España

Rodríguez apenas comienza a escribir esa historia. Lo hace frente a algunos de los corredores más importantes del pelotón mundial y después de haber recorrido, en muy poco tiempo, el camino que lo llevó desde el ciclismo de formación colombiano hasta el máximo nivel. Su actuación, además, vuelve a despertar ilusión en un país que extraña aquellos años recientes en los que sus escarabajos peleaban con regularidad por los primeros lugares de las grandes carreras.

“Realmente me siento muy feliz, motivado tras la oportunidad que me dio el equipo de estar acá en la Vuelta. Esto es un sueño hecho realidad, no esperaba correr una gran vuelta tan pronto”, señaló Rodríguez en charla con Caracol.

“Vinimos a apoyar a Richard, sabemos que viene muy bien después del Tour, quiere estar en la pelea de la carrera. Sabemos que con Pogacar es difícil, pero lo daremos todo hasta el final. Ayudaré de la mejor manera”, agregó el colombiano, quien se sitúa en el puesto 29, a 12:49 de Tadej, mientras su jefe de filas, gracias en buena medida al trabajo del joven colombiano, ocupa la sexta posición, a 3:50.

Un camino construido con resultados

La actuación que hoy sorprende en la Vuelta no apareció de la nada. Rodríguez llegó a la estructura del EF después de una brillante temporada 2025, en la que conquistó la Vuelta de la Juventud, una de las principales vitrinas del ciclismo colombiano para los corredores que buscan dar el salto al profesionalismo.

Aquella edición terminó con una contrarreloj de 13,6 kilómetros entre La Ceja y La Unión, en Antioquia, donde el cundinamarqués confirmó su condición de corredor a seguir. En ese momento defendía los colores del Team Sistecrédito, una de las principales canteras del ciclismo nacional, dirigida por Gabriel Jaime Vélez.

El camino hasta allí también tuvo otros planes. Antes de dedicarse por completo a la bicicleta, Rodríguez cursaba estudios de cocina en el Sena. Sin embargo, poco a poco entendió que su verdadero futuro estaba ligado al ciclismo y decidió apostarle de lleno a esa carrera.

Después del título en la Vuelta de la Juventud, viajó a Europa con el conjunto colombiano y dejó una carta de presentación que no pasó inadvertida: ganó una etapa y terminó tercero en la clasificación general de la Ronde de l’Isard. Aquellos resultados terminaron de abrirle las puertas del proyecto estadounidense.

Siga leyendo: Pogacar atacó a 50 kilómetros, ganó en Andorra y se consolidó como líder de la Vuelta a España

Gabriel Jaime Vélez, quien lo acompañó durante esa etapa de formación, ya había advertido las cualidades que podían llevarlo lejos.

“Juan Felipe es disciplinado, muy dotado para este deporte, decente y educado. Como persona es excelente, comprometido con lo que hacía y con ambición, siempre pensando en lo que podía llegar a conseguir”, recordó días atrás el estratega.

La confirmación llegó en 2026

El salto de nivel comenzó a confirmarse este año. En febrero, Rodríguez sorprendió con un destacado tercer lugar en el Campeonato Nacional de ruta, disputado sobre un exigente recorrido en Cundinamarca. Solo fue superado por Egan Bernal e Iván Ramiro Sosa y terminó por delante de corredores consolidados como Santiago Buitrago y Harold Tejada, estos últimos tres con los que comparte en la actual Vuelta.

Con el EF-Aevolo, proyecto de formación de EF Education, continuó acumulando actuaciones que terminaron de convencer a los directivos del equipo estadounidense. Fue tercero en el Tour of Rhodes, en Grecia; sumó experiencia en la Settimana Internazionale Coppi e Bartali; en el Tour de los Alpes terminó cuarto en la clasificación de la montaña y protagonizó una fuga de 74 kilómetros durante la quinta etapa, rumbo a Bolzano. Posteriormente, fue cuarto en la clasificación general del Alpes Isère Tour, en Francia.

Ahora, en su primera Vuelta a España, Rodríguez está dando otro paso. En la alta montaña ratifica que puede responder cuando la carrera exige carácter, sacrificio y piernas frente a los mejores.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Boque de preguntas y respuestas:

¿Quién es Juan Felipe Rodríguez y de dónde es?
Juan Felipe Rodríguez es un ciclista colombiano de 22 años, nacido en Tenjo, Cundinamarca. Actualmente hace parte del EF Education y disputa su primera carrera de tres semanas en la Vuelta a España.
¿Qué función cumple Juan Felipe Rodríguez en el EF Education durante la Vuelta a España?
Rodríguez trabaja principalmente como gregario de Richard Carapaz, líder de su equipo para la clasificación general. En la cuarta etapa buscó bidones y alimentación y, posteriormente, fue clave en la montaña para ayudar al ecuatoriano a mantenerse en la pelea.
¿Cómo ha sido el camino de Juan Felipe Rodríguez hasta llegar al WorldTour?
El colombiano llegó al máximo nivel después de destacar en el Team Sistecrédito y en el equipo de formación EF-Aevolo. En 2025 ganó la Vuelta de la Juventud y posteriormente sumó resultados destacados en carreras de Europa que le abrieron las puertas del primer equipo del EF Education.

Temas recomendados

Deportes
Ciclismo
Vuelta a España
España
Egan Bernal
Juan Felipe Rodríguez
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos