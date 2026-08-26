Juan Felipe Rodríguez, el escudero colombiano que empieza a llamar la atención en la Vuelta a España

¿Colombia está ante su futura figura en el ciclismo mundial? El tiempo lo dirá. Pero lo que hace Juan Felipe Rodríguez en la actual Vuelta a España genera satisfacción y optimismo.

El martes, en la cuarta etapa, Juan Felipe ya había bajado hasta la cola del pelotón para buscar bidones y alimentación en el carro de su equipo y luego llevarlos a sus compañeros, especialmente a su líder, el ecuatoriano Richard Carapaz.

Pero cuando el cundinamarqués, de apenas 22 años, comenzó a escalar por los Pirineos en Andorra, trabajando para evitar que Carapaz perdiera tiempo, su figura empezó a ganar protagonismo. Los elogios para el representante nacional no se hicieron esperar. Su actuación transmitía la seguridad de un corredor experimentado, pese a estar disputando apenas su primera carrera de tres semanas.

Mientras que Tadej Pogacar (UAE Emirates) causaba sensación al lanzar un ataque a falta de 50 kilómetros para conseguir posteriormente la victoria y consolidarse en el liderato de la Vuelta a España, más atrás se libraba otra batalla entre los corredores que aspiran a terminar en el podio de la edición 81 de la competencia.

Y allí, en plena montaña, Rodríguez asumió un papel determinante. El nacido en Tenjo, quien ascendió al primer equipo del EF Education hace apenas unos meses, se convirtió en una pieza clave para que Carapaz continuara en la pelea por los puestos de honor.

Su manera de afrontar la jornada recordó por momentos a la de Egan Bernal (Netcompany-Ineos) en el Tour de Francia de 2018. En aquella ocasión, durante su debut en una grande, el joven colombiano se convirtió en uno de los mejores soldados de su escuadra, marcando el paso y permaneciendo junto a sus jefes de filas, Geraint Thomas y Chris Froome, quienes terminaron primero y tercero, respectivamente. Poco después, las condiciones de Bernal lo llevaron a cambiar de rol para convertirse en líder del equipo británico.

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Rodríguez apenas comienza a escribir esa historia. Lo hace frente a algunos de los corredores más importantes del pelotón mundial y después de haber recorrido, en muy poco tiempo, el camino que lo llevó desde el ciclismo de formación colombiano hasta el máximo nivel. Su actuación, además, vuelve a despertar ilusión en un país que extraña aquellos años recientes en los que sus escarabajos peleaban con regularidad por los primeros lugares de las grandes carreras.

“Realmente me siento muy feliz, motivado tras la oportunidad que me dio el equipo de estar acá en la Vuelta. Esto es un sueño hecho realidad, no esperaba correr una gran vuelta tan pronto”, señaló Rodríguez en charla con Caracol.

“Vinimos a apoyar a Richard, sabemos que viene muy bien después del Tour, quiere estar en la pelea de la carrera. Sabemos que con Pogacar es difícil, pero lo daremos todo hasta el final. Ayudaré de la mejor manera”, agregó el colombiano, quien se sitúa en el puesto 29, a 12:49 de Tadej, mientras su jefe de filas, gracias en buena medida al trabajo del joven colombiano, ocupa la sexta posición, a 3:50.