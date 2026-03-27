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Jonas Vingegaard ganó la quinta etapa de la Vuelta a Cataluña; Santiago Buitrago fue el mejor colombiano de la jornada

Nairo Quintana y Santiago Buitrago fueron animadores de la fracción, pero desfallecieron en los últimos kilómetros en busca del triunfo.

  • Este es el momento en el que Jonas Vingegaard cruza la meta como ganador de la quinta etapa de la Vuelta a Cataluña. FOTO: Captura de video
    Este es el momento en el que Jonas Vingegaard cruza la meta como ganador de la quinta etapa de la Vuelta a Cataluña. FOTO: Captura de video
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 53 minutos
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El corredor Jonas Vingegaard se quedó con la victoria en la quinta etapa de la Vuelta a Cataluña tras 4 horas 13 minutos y 44 segundos y es el nuevo líder de la competencia que termina este domingo.

El mejor colombiano en la etapa fue Santiago Buitrago, quien llegó en el puesto 11 a un minuto y 45 segundos de diferencia del ganador.

Durante la fracción tanto Buitrago como Nairo Quintana trataron de mantener el ritmo y estar cerca de la punta y la fuga para atacar en los últimos kilómetros, pero sus piernas y fuerza no les alcanzaron para tener un buen remate.

El primero en atacar, a falta de 10 kilómetros fue Mikel Landa, pero no logró sostenerse y ampliar la ventaja; en cambio, Vingegaard, que se mantenía cerca, aprovechó en los últimos cinco kilómetros para atacar e irse en solitario en busca de la meta.

Tras un gran esfuerzo y demostrando que sigue siendo uno de los más fuertes en la montaña en la actualidad, el danés se sostuvo a buen ritmo hasta cruzar la meta como ganador, logrando además una diferencia de 51 segundos sobre el segundo, Felix Gall y más de un minuto con el tercero, Lenny Martínez.

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