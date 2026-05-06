Calidad, creatividad y dinamismo: exdirector deportivo del Bayern elogió a Luis Díaz y Olise, fórmula de “clase mundial”

El impacto del francés Michael Olise y el colombiano Luis Fernando Díaz en las filas del Bayern Múnich de Alemania durante esta temporada ha trascendido las estadísticas para convertirse en el eje de un debate futbolístico que sigue dando que hablar a nivel mundial.
En la antesala del duelo de vuelta por las semifinales de la Champions League frente al PSG, las voces autorizadas del club bávaro han respaldado el nivel exhibido por ambos extremos, quienes resultaron determinantes en el primer encuentro de la serie.
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Hasan Salihamidžić, exdirector deportivo y figura histórica del club en la década de los 2000, analizó este miércoles 6 de mayo el presente del francés y el colombiano en declaraciones para Abendzeitung. El exfutbolista bosnio fue tajante al definir el rendimiento de la dupla bajo el mando de Vincent Kompany.