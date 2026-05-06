Calidad, creatividad y dinamismo: exdirector deportivo del Bayern elogió a Luis Díaz y Olise, fórmula de “clase mundial”

El impacto del francés Michael Olise y el colombiano Luis Fernando Díaz en las filas del Bayern Múnich de Alemania durante esta temporada ha trascendido las estadísticas para convertirse en el eje de un debate futbolístico que sigue dando que hablar a nivel mundial. En la antesala del duelo de vuelta por las semifinales de la Champions League frente al PSG, las voces autorizadas del club bávaro han respaldado el nivel exhibido por ambos extremos, quienes resultaron determinantes en el primer encuentro de la serie. Le puede interesar: ‘Los Luchos’ son los dos fichajes más rendidores de la temporada en Europa: esta ha sido su eficiencia Hasan Salihamidžić, exdirector deportivo y figura histórica del club en la década de los 2000, analizó este miércoles 6 de mayo el presente del francés y el colombiano en declaraciones para Abendzeitung. El exfutbolista bosnio fue tajante al definir el rendimiento de la dupla bajo el mando de Vincent Kompany.

Hasan Salihamidžić, exdirector deportivo del Bayern Múnich. FOTO: @FCBayern

La sentencia de una leyenda bávara sobre Díaz y Olise

Para Salihamidžić, la irrupción de estos atacantes sitúa al equipo en la cúspide del fútbol internacional. “Para ambos, solo hay una palabra: absolutamente de clase mundial. Lo que Díaz y Olise están jugando esta temporada es extraordinario. Junto con los demás jugadores de ataque, el FC Bayern tiene actualmente, en mi opinión, el equipo ofensivo más fuerte de Europa”, afirmó el exdirectivo. El análisis del bosnio no se limitó a los resultados colectivos, sino que profundizó en las condiciones técnicas que han permitido al Bayern dominar la Bundesliga y avanzar con paso firme en el torneo internacional. Al ser consultado sobre los factores que hacen distintos a estos jugadores, Salihamidžić destacó su capacidad disruptiva en el último tercio del campo. “¿Qué distingue a Olise y Díaz del resto? Ambos aportan una enorme calidad, creatividad y dinamismo. Solo puedo decir: ¡felicitaciones! Son de clase mundial”, sentenció el exjugador, sumándose a los elogios que ya habían emitido previamente figuras como Luis Enrique y diversos sectores de la prensa mundial.

Díaz y Olise hace parte del tridente del Bayern con Kane. FOTO: Tomada de redes sociales @FCBayern y Getty

Cifras de un tridente sin precedentes

El rendimiento individual de los extremos ha consolidado lo que hoy se considera el tridente más efectivo del continente. Las cifras respaldan la visión de Salihamidžić: Michael Olise acumula 21 goles y 30 asistencias, mientras que Luis Díaz registra 26 anotaciones y 21 pases de gol. Este despliegue por las bandas ha potenciado la figura de Harry Kane como delantero centro, quien se encarga de capitalizar el volumen del juego con 54 tantos en todas las competencias, siendo el máximo goleador durante esta temporada. La confianza de Vincent Kompany en ambos futbolistas es absoluta, convirtiéndolos en las piezas con mayor rodaje en la plantilla. El extremo colombiano encabeza la estadística de continuidad con 3760 minutos disputados en la presente campaña.

El camino hacia el triplete, ¿lo conseguirán?

Tras asegurar el título de la Bundesliga, el Bayern Múnich enfoca sus esfuerzos en los dos frentes restantes: la Copa de Alemania y la Champions League. El objetivo inmediato es sellar el pase a la final europea que se disputará en Hungría. Con el respaldo público de sus leyendas, hinchas bávaros y un registro goleador histórico, Luis Díaz y Olise se perfilan como los pilares para que el club bávaro regrese a la cima del fútbol mundial. También le puede interesar: Juan Guillermo Cuadrado y el costo de ser una “apuesta poco acertada” tras el descenso del Pisa, ¿el ocaso de un referente?

⚽ El día llegó, este miércoles se definirá el otro finalista de la Champions League para medirse ante Arsenal por el título el próximo 30 de mayo, con el duelo entre Bayern Múnich-PSG. https://t.co/Sn03qlsiLR — El Colombiano (@elcolombiano) May 6, 2026

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