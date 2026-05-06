Un tango, tres momentos: la obra que celebra la historia del tango en Medellín

Hace unos días, la Secretaría de Cultura anunció la idea de convertir al tango en uno de los patrimonios culturales de la ciudad. Más allá de si esto se convierte en una realidad, lo cierto es que el género musical ya hace parte del tejido de identidad de la capital antioqueña. Aquí el tango es un conjunto de canciones, claro, y un sentimiento que se encarna en ciertos rincones de la geografía urbana y en los bailes aficionados y profesionales de cientos de paisas.

Basta ir al Salón Málaga o al Centro Cultural Homero Manzi para corroborar la vigencia del tango. Basta ir a los montajes de los grupos musicales o de baile de Medellín para entender que el género nunca se ha ido.

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Un ejemplo de esto es la compañía de baile A Puro Tango, que celebrará el 7 de mayo, a las siete de la noche, 25 años de trayectoria artística en el Teatro Metropolitano de Medellín. Ese día tendrá lugar una función de Un tango, tres momentos, una obra que, a partir de la vida de Francisca, enlaza las vivencias tangueras en Buenos Aires, Medellín y Europa. La puesta en escena combina música en vivo, danza y elementos teatrales para abordar diferentes etapas del género, a partir de un repertorio que incluye piezas ampliamente conocidas.

La presentación contará con un sexteto de tango dirigido musicalmente por Marco Landón, junto a las voces de David Gutiérrez y Estefanía Arias. En escena participarán seis parejas del elenco principal de la compañía. El espectáculo mantiene el formato que ha caracterizado a A Puro Tango desde sus inicios: músicos en vivo, cantantes y bailarines en una propuesta integrada.