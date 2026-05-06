Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Un tango, tres momentos: la obra que celebra la historia del tango en Medellín

La compañía es uno de los referentes del baile profesional en la ciudad y la región.

  • A lo largo de su trayectoria, A puro tango se ha presentado en varios escenarios de Colombia y el extranjero. Además, tiene un repertorio de 15 obras. Foto: Cortesía.
    A lo largo de su trayectoria, A puro tango se ha presentado en varios escenarios de Colombia y el extranjero. Además, tiene un repertorio de 15 obras. Foto: Cortesía.
Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

Tendencias

hace 43 minutos
bookmark

Hace unos días, la Secretaría de Cultura anunció la idea de convertir al tango en uno de los patrimonios culturales de la ciudad. Más allá de si esto se convierte en una realidad, lo cierto es que el género musical ya hace parte del tejido de identidad de la capital antioqueña. Aquí el tango es un conjunto de canciones, claro, y un sentimiento que se encarna en ciertos rincones de la geografía urbana y en los bailes aficionados y profesionales de cientos de paisas.

Basta ir al Salón Málaga o al Centro Cultural Homero Manzi para corroborar la vigencia del tango. Basta ir a los montajes de los grupos musicales o de baile de Medellín para entender que el género nunca se ha ido.

Siga leyendo: De las páginas de EL COLOMBIANO a exponer en Corea del Sur: Julio Herrera llevará su arte a Asia

Un ejemplo de esto es la compañía de baile A Puro Tango, que celebrará el 7 de mayo, a las siete de la noche, 25 años de trayectoria artística en el Teatro Metropolitano de Medellín. Ese día tendrá lugar una función de Un tango, tres momentos, una obra que, a partir de la vida de Francisca, enlaza las vivencias tangueras en Buenos Aires, Medellín y Europa. La puesta en escena combina música en vivo, danza y elementos teatrales para abordar diferentes etapas del género, a partir de un repertorio que incluye piezas ampliamente conocidas.

La presentación contará con un sexteto de tango dirigido musicalmente por Marco Landón, junto a las voces de David Gutiérrez y Estefanía Arias. En escena participarán seis parejas del elenco principal de la compañía. El espectáculo mantiene el formato que ha caracterizado a A Puro Tango desde sus inicios: músicos en vivo, cantantes y bailarines en una propuesta integrada.

Los pasos de la compañía

A Puro Tango fue fundada en Medellín hace 25 años por el bailarín Sebastián Avendaño, que comenzó su formación en danza con ritmos tropicales antes de vincularse al tango. Según le explicó a EL COLOMBIANO, su cercanía con el género fue paulatina, hasta convertirse en el eje de su vida profesional. La creación de la compañía surgió tras la experiencia de montar un primer espectáculo en el Teatro Pablo Tobón Uribe, con un grupo de bailarines, músicos y cantantes locales.

Desde entonces, la agrupación ha producido cerca de 15 obras y ha realizado giras dentro y fuera de Colombia. Actualmente, su director reside en Alemania, desde donde mantiene la coordinación de las actividades junto a su equipo en Medellín.

Lea aquí: Festival de Tango de Medellín: programación e invitados de 2026

El aniversario coincide con un proceso impulsado por la Alcaldía de Medellín para declarar el tango patrimonio cultural de la ciudad. Frente a esta iniciativa, el director de la compañía señaló que Medellín ha sido un referente nacional en la difusión del género, con una presencia constante en festivales, academias de baile, bares y milongas.

“Un tango, tres momentos” fue creada durante la pandemia, en el marco de una beca de creación otorgada por la Secretaría de Cultura Ciudadana para compañías de larga trayectoria. Desde su estreno, la obra ha sido presentada en distintos escenarios, incluyendo el teatro estatal de Núremberg, en Alemania, donde la compañía tuvo una temporada reciente.

La función en el Teatro Metropolitano marca el inicio de la programación conmemorativa, que incluirá nuevas presentaciones y actividades a lo largo de 2026. Aunque el director no estará presente en esta primera fecha, confirmó su participación en otros eventos del aniversario.

La compañía proyecta continuar su circulación internacional y fortalecer su presencia en escenarios fuera del país.

Temas recomendados

Cultura
Teatro
Tango
Baile
Colombia
Antioquia
Medellín
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos