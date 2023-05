Cuando se enteró de la noticia estaba en un salón, reunido con sus compañeros de los Philadelphia 76ers –el equipo en el que está desde 2014– viendo televisión. En el momento en que la voz que dirigía la gala dijo su nombre, sus colegas aplaudieron y él se tomó la cabeza, como quien no puede creer lo que está viviendo. Después se recostó en sus piernas y lloró como un niño.

“Estaba tan nervioso que ni siquiera aparecí el primer día. En el segundo sí fui. Tuve una buena presentación. Creo que estaba tan asustado que la adrenalina se hizo cargo de todo”, dijo Embiid en una nota que escribió en el portal The Players Tribune.

Después de eso empezó a imitar lo que vio y todo cambió. Encestaba casi siempre que lanzaba. Eso llevó a que lo ficharan para la Universidad de Kansas en 2013. Se destacó tanto que, solo un año después, lo declararon elegible para el Draft de la NBA de 2014. Fue el tercer elegido.

Pero el camino no fue fácil. Tuvo dos lesiones seguidas en el tendón y la rodilla de la pierna derecha que lo sacaron de las canchas casi dos años.

En octubre de 2016 volvió y se ganó un puesto en la plantilla de los Philadelphia 76ers. Empezó a sumar buenas actuaciones. En 2022 se convirtió en el primer jugador no estadounidense en ser el máximo anotador de la temporada en la historia de NBA. Con su esfuerzo y dedicación superó las adversidades que tuvo al frente durante varios años.

“He trabajado mucho. He pasado por muchas cosas. No hablo solo de baloncesto. Hablo de mi vida. De mi historia. De dónde vengo. Cómo llegué aquí y qué me costó estar aquí”, dijo en declaraciones posteriores a la elección. Tal vez pensando en eso, en todo lo que ha tenido que pasar para jugar baloncesto, fue que lloró cuando se enteró que lo habían elegido como el mejor jugador de la temporada regular de la NBA.