Jerónimo Calderón y Stefanía Sánchez, campeones de Vuelta del Porvenir y Tour Femenino-2025

La Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino fueron ganados por corredores de Antioquia: Jerónimo Calderón y Stefanía Sánchez, ambos del equipo Sistecrédito.

Calderón se ratifica como la nueva joya del ciclismo en Colombia. Va bien en el plano, se defiende en los ascensos, muestra destreza en los descensos y es especialista en contrarreloj. Esas habilidades le permitieron consagrarse este domingo campeón del Tour del Porvenir, que cumplió su edición 41 en el departamento de Caquetá.

En menos de dos años, Calderón, de 18 años y quien reside en el barrio Villanueva del municipio de Copacabana, ha sorprendido por sus notables resultados y alcances. En 2023, luego de practicar patinaje de carreras, se consagró campeón de la Vuelta Nacional del Futuro. Ahora, en la prueba que reúne a los mejores corredores de la categoría juvenil (17 y 18 años) del país, impuso condiciones.

En la etapa final, en un circuito en Florencia, de 8,2 km por vuelta, con diez para los hombres, Jerónimo, que viene de ser 19° en el Mundial de ruta en Kigali, supo defender la camisa amarilla de líder para darle el triunfo a Antioquia. La etapa final fue ganada por otro paisa, Felipe Bravo (Indeportes-Hidratao).

Los cuatro primeros lugares de la general fueron ocupados por corredores de la escuadra Sistecrédito, que se confirma como la nueva cantera de talentos de ciclismo de Colombia. Calderón superó a sus compañeros José Manuel Ortiz, a 1.04 minutos; Emanuel Restrepo, a 1.44; y José Manuel Posada, a 1.46. William Quintero, del GW Erco Shimano, completó el top-5, a 1.56, además fue el vencedor de la clasificación de la montaña. Felipe Bravo fue el ganador por puntos.