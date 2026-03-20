Los hermanos Maclean: 132 días de remo, olas de 9 metros y un récord mundial en el Pacífico

Se les veía la cara lampiña y el cabello bien arreglado antes de iniciar una odisea en la que vivieron noches de terror y oscuridad. Sus vidas estuvieron en riesgo, especialmente cuando su embarcación casi se vuelca tras enfrentar olas de hasta nueve metros de altura, o cuando uno de ellos cayó al mar.
No obstante, con barba, el pelo largo y sus rostros castigados por la exposición al sol, finalmente pisaron tierra firme.
Ellos son los escoceses Jamie, Ewan y Lachlan Maclean, quienes lograron la hazaña de remar más de 7.400 kilómetros en un bote durante 132 días, cinco horas y 52 minutos.
Con 177 mil seguidores en Instagram, los rubios hermanos cumplieron su desafío desde Lima, Perú, hasta Cairns, Australia, estableciendo un récord mundial y con el objetivo de recaudar fondos para proyectos de agua potable en Madagascar.
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Ewan Maclean es ingeniero de diseño y músico; Jamie, arquitecto; y Lachlan, estudiante de Filosofía en la Universidad de Glasgow, quien ideó inicialmente el reto tras ver un cartel en su universidad.
Con este y otros desafíos, han logrado recaudar más de un millón de libras esterlinas para construir pozos de agua potable en Madagascar.