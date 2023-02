Los hinchas pronosticaban que este encuentro era “para cuadrar caja” y posicionarse mejor en el escalafó n, pero no fue así.

El Equipo del Pueblo no vivía una racha similar desde el 2021, cuando enhebró 7 partidos sin ganar entre marzo y agosto, con el cierre del Clausura y el inicio del Apertura.

Tras cuatro jornadas del presente campeonato, el club no conoce la victoria . Dos empates, uno frente a Atlético Junior (1-1) y el otro ante Independiente Santa Fe (1-1), sumados a las derrotas consecutivas que sufrió en sus dos últimas salidas, con Envigado (2-1) y el conjunto asegurador, tienen al rojo en el puesto 17 de la tabla de posiciones, con solo dos puntos y muy cerca del último lugar, en el que aparece Atlético Huila, que aún no suma este semestre.

No gana desde noviembre

¿Por qué no despega el DIM?

Para el entrenador Édgar Carvajal, solo David González, quien comparte en el día a día con el grupo, debe saber con claridad por qué es que este equipo no ha logrado despegar en el 2023, a pesar de haberse armado tan bien y de tener uno de los mejores planteles del fútbol colombiano en esta temporada. Sin embargo, aceptó emitir una opinión respecto al presente que vive este club, en el que él se ha destacado en varios roles: “Uno ve a Alexis García, Hernán Torres, Alberto Gamero y al mismo Julio Comesaña cuando estuvo al frente del DIM, que no se expresan con tanta terminología, pero en la cancha se les veía el trabajo a los equipos. Los entrenadores hablamos mucho antes, pero en la imagen que se deja en la cancha no se ve plasmado eso”.

“El Panzer” considera que no se le puede dejar todo a la tecnología, pues ahora es con un computador o con las estadísticas que se determina si un jugador juega mal. En muchas ocasiones es por eso que se excluye del terreno de juego, lo que se convierte en un gran error.

“Ahora también se arriesga más en defensa que en ataque. Los que más pierden el balón son los defensas, por el inicio de juego, mientras que a los delanteros les decimos que juegue a uno o dos toques. Al parecer se invirtió la pirámide, tenemos que volver a las raíces”, agregó.

El exjugador Samuel Vanegas, hoy entrenador, coincide con Carvajal, en que ahora los entrenadores le meten demasiadas arandelas al juego, “lo que no se veía antes” y siente que el grupo también puede estar sintiendo la llegada de tantos jugadores.

La principal preocupación de la afición es que el equipo no alcance a mejorar su nivel de cara a la Copa Libertadores , competencia en la que como es natural, le espera un reto de mucha más exigencia. Su rival, desde la próxima semana, será El Nacional de Ecuador, con el que se enfrentará el próximo miércoles en el vecino país