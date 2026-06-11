Revelan posible causa de muerte del empresario costarricense que desapareció en Bogotá

Una búsqueda incesante terminó con el hallazgo del cuerpo sin vida de Alejandro Calderón Hernández, un empresario costarricense que había desaparecido el 29 de mayo luego de viajar a Bogotá, Colombia, para adquirir mercancía relacionada con una tienda virtual que tenía en su país.

La familia informó a las autoridades que perdió el rastro de Calderón, de 42 años, tras una llamada que él tuvo con su pareja sentimental ocurrida hacia las 7:40 p. m. del 29 de mayo.

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Desde entonces, no se volvió a saber más de su paradero, luego de que dijera que saldría a comprar una pizza cerca del hotel donde se hospedaba.