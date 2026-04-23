Henry Cubides: Piloto y administrador que acelera en Europa. Conozca aquí su historia

El amor heredado de papá, eso es el automovilismo de resistencia para Henry Cubides Olarte, un joven bogotano de 23 años que hoy compite en la European Le Mans Series de la categoría LMP3 con el equipo Inter Europol (actual campeón de las 24 Horas de Le Mans), y con miras a seguir avanzando en el automovilismo. A su disciplina en el deporte se le suma una preparación profesional y pasiones personales. Cubides ha dejado muchas cosas de lado por cumplir su sueño: actualmente vive en Europa, a más de 8.000 kilómetros de su familia, pero con una cercanía y cariño para ellos que rompe cualquier distancia. Un aficionado al deporte en general que lleva la bandera de Colombia por los mejores circuitos de Europa, aunque también lo ha hecho en Asia. EL COLOMBIANO habló con él de su vida y proyectos.

Henry Cubides nació en Bogotá el 17 de diciembre de 2002. FOTO: CORTESÍA

¿Cómo fueron sus inicios en esta actividad deportiva? “El amor por el deporte nació de mi padre, porque él siempre estuvo metido en el mundo de los carros. Compitió en prototipos en Colombia y también estuvo en rally”. ¿Por qué decidió la resistencia? “Desde un principio uno tiene la mente de la Fórmula 1, pero creo que nosotros desde muy temprana edad fuimos un poco realistas sobre las posibilidades que hay, y la verdad a mí siempre me gustaron las carreras de resistencia, porque mi papá siempre estuvo enfocado en las 6 horas de Bogotá”. ¿De qué manera llegó a competir en Europa? “Tuve un receso hace cuatro años y me dediqué a los estudios. En el 2024 volví y ahí es cuando coincidieron los test de los LMP4 aquí en Europa. Desde ese entonces hemos estado metidos en el mundo del automovilismo”. ¿Qué carrera estudió y si es fácil para un piloto? “Me gradué en Administración de Empresas. Mi familia siempre ha estado en los negocios y a mí también me ha gustado. Es un poco difícil combinar las dos actividades, en especial para quienes quieren dedicarse un tiempo a ser pilotos y manejar los estudios al mismo tiempo. Yo decidí hacer un alto en el camino y enfocarme en el deporte.”

¿Qué tal ha sido el inicio de temporada? “Este campeonato lo comenzamos bien, con buen ritmo, pero nos descalificaron en la clasificación. Logramos terminar en tercer lugar después de salir de últimos en la carrera; nos ubica muy bien para el campeonato”. ¿Cómo es su preparación y qué lo apasiona? “Entreno mucho, guío mi alimentación con profesionales y entreno las capacidades cerebrales. Voy a saunas para preparar el cuerpo al calor de la cabina, donde a veces se llega a más de 40 grados. Antes de cada carrera le doy 500 vueltas a la pista en el simulador. Me gusta retarme, saber que puedo lograr lo que me planteo. Disfruto del fútbol, soy hincha de Santa Fe”.

Cubides pilotando el Toyota LIGIER - JS P325. FOTO: CORTESÍA

¿Qué es la European Le Mans Series?