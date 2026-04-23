Henry Cubides: Piloto y administrador que acelera en Europa. Conozca aquí su historia

El amor heredado de papá, eso es el automovilismo de resistencia para Henry Cubides Olarte, un joven bogotano de 23 años que hoy compite en la European Le Mans Series de la categoría LMP3 con el equipo Inter Europol (actual campeón de las 24 Horas de Le Mans), y con miras a seguir avanzando en el automovilismo.
A su disciplina en el deporte se le suma una preparación profesional y pasiones personales. Cubides ha dejado muchas cosas de lado por cumplir su sueño: actualmente vive en Europa, a más de 8.000 kilómetros de su familia, pero con una cercanía y cariño para ellos que rompe cualquier distancia.
Un aficionado al deporte en general que lleva la bandera de Colombia por los mejores circuitos de Europa, aunque también lo ha hecho en Asia. EL COLOMBIANO habló con él de su vida y proyectos.