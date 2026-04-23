Expertos analizaron la relación entre Colombia y Venezuela: ¿estabilidad económica o fractura institucional?

El futuro comercial entre Colombia y Venezuela no dependería ya de la voluntad política, dicen los expertos, sino de la capacidad que tenga el sector privado para navegar una “transición tutelada y cargada” de incertidumbres jurídicas.
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Durante el Diálogo de Alto Nivel organizado este jueves 23 de abril por la Universidad EIA, expertos de diversas organizaciones internacionales examinaron los escenarios que enfrentará el empresariado colombiano ante un modelo de estabilización venezolano que prioriza la energía sobre las urnas.