Tejada conservó tercer puesto de la Vuelta a Emiratos tras la cuarta etapa

Juan Sebastián Molano tendrá este viernes una nueva oportunidad de triunfo en el trayecto con final plano por los alrededores de Dubái, donde Tejada espera continuar dentro del podio.

  Harold Tejada llegó al World Tour en 2020. Siempre ha estado con Astana. FOTO: GETTY
    Harold Tejada llegó al World Tour en 2020. Siempre ha estado con Astana. FOTO: GETTY
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 1 hora
bookmark

El colombiano Juan Sebastián Molano (UAE) se vio impedido de luchar en los metros finales por el triunfo de la cuarta etapa de la Vuelta a los Emiratos Árabes Unidos al encontrarse sin espacio entre sus rivales.

Al final, el velocista boyacense cruzó en el puesto 15 tras el recorrido de 182 kilómetros con salida y llegada en Fujairah, donde se impuso el italiano Jonathan Milan (Lidl – Trek).

Lea aquí: Harold Tejada brilló en la etapa reina de la Vuelta a Emiratos y ya es tercero en la general

Su compatriota Antonio Tiberi (Bahrain), vencedor en la víspera de la etapa reina en Jebel Mobrah, conservó el maillot de líder, mientras que el también colombiano Harold Tejada (Astana) se mantuvo en el tercer lugar de la clasificación general.

Milan, de 25 años y quien logró su triunfo 29 como corredor profesional, se impuso esta vez ante el británico Ethan Vernon (NSN) y a otro italiano, Matteo Milan (Groupama). Se adjudicó su tercera victoria de esta temporada luego de invertir un tiempo de 4:03.06. Antes había celebrado en dos fracciones del Tour de Arabia Saudita.

Tejada cede un minuto frente a Tiberi. Segundo es el mexicano Isaac del Toro (UAE), a 21 segundos.

Cabe resaltar que Nairo Quintana (Movistar) se ubica en la casilla 39, a 5.35 minutos del líder; Sergio Higuita (Astana) es 43°, a 6.35; y Molano, 107°, a 19.37.

Este viernes, en la quinta fracción por los alrededores de Dubái (166 km), los velocistas tendrán una nueva oportunidad de disputarse el triunfo.

Siga leyendo: Las carreras más importantes del calendario del ciclismo mundial en 2026

Bloque de preguntas y respuestas

¿En qué puesto llegó Molano?
Terminó 15° tras quedar encerrado en el sprint.
¿Quién ganó la etapa cuatro de la Vuelta a Emiratos?
Jonathan Milan, del Lidl-Trek.
¿Quién es líder de la general de la Vuelta a Emiratos?
Antonio Tiberi, del Bahrain Victorious.

