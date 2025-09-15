El garruchómetro brilló en los Juegos Afro de Urabá

En la subregión de Urabá, donde el paisaje está marcado por extensas fincas bananeras, nació un juego ligado al oficio de quienes trabajan en estos campos. Se le conoce como garruchómetro y fue protagonista en los Juegos Departamentales Afrodescendientes 2025, cuyo cierre se llevará a cabo este lunes 15 de septiembre.

Este deporte consiste en recorrer circuitos de hasta 200 metros sobre cables tensados, utilizando una garrucha de dos ruedas y un tubo como asiento. Con la ayuda de los pies o un bastón, los competidores alcanzan velocidades cercanas a los 30 kilómetros por hora, en un ejercicio que exige fuerza, equilibrio y destreza.

En el estadio de béisbol de Apartadó se instaló la estructura que dio vida a las pruebas de velocidad y circuito, donde Pedro Martínez, de 55 años y oriundo de Carepa, se consagró campeón, seguido por Juan Diego Ramos Mosquera, representante de Turbo.

Juan Diego, subcampeón, recordó cómo nació su amor por la garrucha: “Yo desde pequeño acompañaba a la finca a mi padrastro. Él es deshojador, y yo lo acompañaba, le ayudaba a cargar cosas. Yo cogía las garruchas y me comenzaba a montar por todo eso. Es algo muy difícil, que cansa muy rápido”.

Por su parte, Pedro Martínez, con 19 años de experiencia en la finca Gualanday, también destacó que esta práctica “no es tan fácil como la gente lo imagina” y que, además de ser un deporte, es un camino para alejar a los jóvenes de “malos pensamientos y malas compañías”.