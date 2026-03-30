Xavi Alonso, cada vez más cerca de ser el nuevo entrenador del Liverpool

El Liverpool estaría muy cerca de anunciar su nuevo entrenador, sería un viejo conocido, alguien que, como jugador fue clave para el título de la Champions League en 2005 y la FA Cup, ese mismo año.

Aunque Arne Slot sigue siendo el entrenador del cuadro rojo, ha crecido el rumor sobre que, para el verano el equipo ya tendía un nuevo estratega, debido a que el actual timonel no tiene una buena temporada.

En los Reds se habla de la cercanía en la que están Liverpool y Xabi Alonso para convertirse en el nuevo entrenador de la escuadra que marcha en el quinto lugar de la tabla con 49 puntos, mientras que el líder Arsenal tiene 70 unidades.

En la temporada los rojos ajustan 14 victorias, siete empates y 10 derrotas, recibiendo 42 goles y marcando 50.