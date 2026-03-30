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Xavi Alonso, cada vez más cerca de ser el nuevo entrenador del Liverpool

Aunque Arne Slot no ha sido cesado en su puesto, desde ya se habla de la llegada del español Alonso

  • Después de su corto paso como entrenador del Real Madrid, parece que Xabi Alonso tendría otra oportunidad en uno de los grandes de Inglaterra. FOTO: Getty
    Después de su corto paso como entrenador del Real Madrid, parece que Xabi Alonso tendría otra oportunidad en uno de los grandes de Inglaterra. FOTO: Getty
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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El Liverpool estaría muy cerca de anunciar su nuevo entrenador, sería un viejo conocido, alguien que, como jugador fue clave para el título de la Champions League en 2005 y la FA Cup, ese mismo año.

Aunque Arne Slot sigue siendo el entrenador del cuadro rojo, ha crecido el rumor sobre que, para el verano el equipo ya tendía un nuevo estratega, debido a que el actual timonel no tiene una buena temporada.

En los Reds se habla de la cercanía en la que están Liverpool y Xabi Alonso para convertirse en el nuevo entrenador de la escuadra que marcha en el quinto lugar de la tabla con 49 puntos, mientras que el líder Arsenal tiene 70 unidades.

En la temporada los rojos ajustan 14 victorias, siete empates y 10 derrotas, recibiendo 42 goles y marcando 50.

Según se menciona en medios ingleses, Alonso está muy cerca de concretar todos los detalles de su vinculación y también habría hecho algunas exigencias en materia de jugadores para firmar con los Reds el próximo verano.

La decisión se habría tomado luego de la derrota ante el Brighton 1-2.

Mientras fue entrenador del Bayer Leverkusen de Alemania, en 2024, Liverpool ya había hecho un acercamiento con el español que, en esa oportunidad, prefirió seguir su contrato con el club bávaro.

Volver a casa

Xabi Alonso ya hizo parte del Liverpool, lo hizo como jugador entre las temporadas 2004 y 2009, antes de partir hacia el Real Madrid.

Durante su estadía en el cuadro rojo, Alonso fue catalogado como integrantes del “Spanish Liverpool” liderado por Rafa Benítez, donde compartió vestuario con figuras como Fernando Torres y Pepe Reina, acumulando un total de 210 partidos y marcó 18 goles.

Además, en ese tiempo logró el título de Champions League 2005 y la FA Cup, ese mismo año.

Alonso dejó el Bayer para dirigir al Real Madrid, club en el que estuvo tan solo seis meses, tiempo en el cual acumuló 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas.

Como entrenador, Alonso arrancó en la Real Sociedad, el cual dirigió en 90 partidos de Liga, con 34 triunfos, 22 empates y 34 derrotas, para pasar al Bayern Leverkusen, con el que dirigió tres temporadas (94 juegos) para un balance de 60 triunfos, 24 empates y 10 derrotas. Allí ganó tres títulos: Bundesliga 2023-2024, Copa de Alemania en esa misma temporada, y Supercopa Alemana en 2024.

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