Win Sports hace historia y adquiere los derechos de transmisión del Mundial 2026 para emitir 25 partidos

El deporte rey en Colombia tendrá un nuevo canal referente para la máxima cita del fútbol global. Win Sports reveló que por primera vez en su historia llevará a los hogares colombianos la emoción del Mundial de la FIFA 2026. El torneo, que se disputará entre junio y julio de 2026 en tres países sedes - Estados Unidos, Canadá y México - y con 48 selecciones por primera vez, promete ser más emocionante que nunca. Con esta adquisición, Win Sports da un salto de calidad en su estrategia de cobertura deportiva. Le contamos qué partidos transmitirán, cómo será la cobertura y cómo han sido los derechos de transmisión en Colombia a lo largo de los años.

¿Por qué la adquisición de los derechos deportivos por parte de Win Sports es un hecho histórico?

En los años en que la tecnología y la televisión abierta dominaban el mercado, la transmisión de los Mundiales en Colombia era protagonizada por los canales privados mayores: Caracol y RCN. Por ejemplo, para el Mundial 2014 en Brasil, estos dos canales se aseguraron derechos para unos 40 de los 64 partidos en señal abierta, trasladando la señal a buena parte del país. Puede leer: Estas son las 28 selecciones que ya aseguraron su cupo al Mundial 2026: Inglaterra es la primera europea clasificada Para el Mundial de 2018 en Rusia, Caracol, RCN y el operador de televisión de pago DirecTV compartieron derechos, donde los canales abiertos transmitieron algunos partidos y DirecTV ofertó la cobertura más amplia.

Ahora, con el nuevo anuncio de Win Sports, se abre una nueva era: por primera vez un canal predominantemente especializado en deporte, más allá de los medios generalistas, se hace a una franja de partidos mundialistas. Puede leer: Fifa confirma preventa de más de un millón de boletas para en Mundial 2026: Colombia, en el top-10 de compradores

¿Cómo será la cobertura y cuántos partidos del mundial transmitirá Win Sports?

La cobertura anunciada por el canal será ambiciosa. No solo transmitirán los partidos en vivo, sino que también tendrán corresponsales directos en las sedes, programas especiales, entrevistas exclusivas y contenido digital complementario. “Estamos felices de traer a Colombia la emoción del Mundial y de que los colombianos disfruten de este evento como se merecen”, afirmó Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports. El contrato contempla la transmisión de 25 partidos de los 91 totales que se jugarán en la Copa del Mundo. Y aún no se ha esclarecido si será en el canal básico o en el de Win+ fútbol.

En los próximos meses se conocerá con más detalle cuáles serán los partidos que se transmitirán y los horarios de los demás contenidos que promete el nuevo convenio. Con esta nueva adquisición, Win Sports cada vez amplía más su portafolio. Actualmente, el canal naranja tiene los derechos de transmisión del Fútbol Profesional Colombiano, y las competencias internacionales más recientes como Campeonato Brasileirao, Supercopa de Portugal y Copa de Portugal, Copa del Rey, Supercopa de España, y demás eventos deportivos que incluyan a colombianos en el exterior. Le podría interesar: “Estoy acostumbrado a que me pinten peor de lo que soy”: Jhon Jáder Durán tras volver al gol y responder a las críticas Bloque de preguntas y respuestas