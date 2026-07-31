Wilmar Roldán frenó, en pleno partido, a Leandro Paredes: “Conmigo no, a mí no me toqués”

Ante la insistencia del jugador, Roldán llevó su mano hacia el bolsillo donde los jueces guardan la tarjeta roja, pero los compañeros de equipo lo apartaron y Roldán continuó con el desarrollo del partido.

La situación se presentó en el minuto 69, cuando el central antioqueño sancionó una falta de Jorge Figal y, cuando se disponía a mostrarle la amarilla, fue increpado por Leandro Paredes, quien trató de agarrarle la mano. De inmediato, Roldán lo apartó y le dijo: “Conmigo no, a mí no me toqués”, y le mostró la tarjeta amarilla.

Boca Juniors disputaba en casa el duelo de vuelta ante O’Higgins por el paso a los octavos de final de la Copa Sudamericana, y un hecho le dio la vuelta al mundo, no por lo deportivo, sino por sus protagonistas: Wílmar Roldán (árbitro) y Leandro Paredes (capitán de Boca).

La imagen de lo sucedido se ha compartido ampliamente por las redes y, aunque algunos critican al colegiado colombiano, otros comparten la manera como frenó al jugador, que en las últimas semanas ha estado envuelto en temas de agresiones a rivales.

Hay que recordar que Paredes fue uno de los protagonistas de las agresiones que recibieron los jugadores de la selección España, tras la final de la Copa del Mundo, y por lo que la FIFA abrió un expediente para investigar lo sucedido y tomar las sanciones disciplinarias que requieran la actuación del capitán de Boca Juniors, quien también es hombre clave en la selección que dirige Lionel Scaloni.

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Al final, Boca Juniors perdió 1-0 con tanto de Francisco Agustín González a los 72 minutos y el local de esta manera forzó la definición desde los lanzamientos de tiro penal, en la que los argentinos ganaron 3-4.

El arquero Álvaro Montero tapó uno de los lanzamientos y el cuadro xeneize avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Sebastián Villa también jugó, fue titular y estuvo durante 57 minutos, para ser sustituido por Leonel Flores.

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