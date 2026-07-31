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Wilmar Roldán frenó, en pleno partido, a Leandro Paredes: “Conmigo no, a mí no me toqués”

El árbitro antioqueño tuvo un fuerte encontronazo con el capitán de Boca Juniors en el duelo por Copa Sudamericana.

  • El árbitro antioqueño Wílmar Roldán protagonizó una acción polémica con Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors en el duelo por Copa Sudamericana. FOTO GETTY
    El árbitro antioqueño Wílmar Roldán protagonizó una acción polémica con Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors en el duelo por Copa Sudamericana. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 5 horas
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Boca Juniors disputaba en casa el duelo de vuelta ante O’Higgins por el paso a los octavos de final de la Copa Sudamericana, y un hecho le dio la vuelta al mundo, no por lo deportivo, sino por sus protagonistas: Wílmar Roldán (árbitro) y Leandro Paredes (capitán de Boca).

La situación se presentó en el minuto 69, cuando el central antioqueño sancionó una falta de Jorge Figal y, cuando se disponía a mostrarle la amarilla, fue increpado por Leandro Paredes, quien trató de agarrarle la mano. De inmediato, Roldán lo apartó y le dijo: “Conmigo no, a mí no me toqués”, y le mostró la tarjeta amarilla.

Ante la insistencia del jugador, Roldán llevó su mano hacia el bolsillo donde los jueces guardan la tarjeta roja, pero los compañeros de equipo lo apartaron y Roldán continuó con el desarrollo del partido.

La imagen de lo sucedido se ha compartido ampliamente por las redes y, aunque algunos critican al colegiado colombiano, otros comparten la manera como frenó al jugador, que en las últimas semanas ha estado envuelto en temas de agresiones a rivales.

Hay que recordar que Paredes fue uno de los protagonistas de las agresiones que recibieron los jugadores de la selección España, tras la final de la Copa del Mundo, y por lo que la FIFA abrió un expediente para investigar lo sucedido y tomar las sanciones disciplinarias que requieran la actuación del capitán de Boca Juniors, quien también es hombre clave en la selección que dirige Lionel Scaloni.

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Al final, Boca Juniors perdió 1-0 con tanto de Francisco Agustín González a los 72 minutos y el local de esta manera forzó la definición desde los lanzamientos de tiro penal, en la que los argentinos ganaron 3-4.

El arquero Álvaro Montero tapó uno de los lanzamientos y el cuadro xeneize avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Sebastián Villa también jugó, fue titular y estuvo durante 57 minutos, para ser sustituido por Leonel Flores.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Leandro Paredes fue expulsado por la discusión con el árbitro Wílmar Roldán?
No, Leandro Paredes no fue expulsado tras el cruce con el árbitro. A pesar de que Roldán le mostró la tarjeta amarilla y llevó su mano al bolsillo donde guarda la tarjeta roja durante el reclamo, la intervención de los jugadores de Boca Juniors evitó que la discusión escalara y el juez continuó con el desarrollo normal del juego.
¿Por qué la FIFA investiga a Leandro Paredes?
La FIFA abrió un expediente disciplinario contra Leandro Paredes debido a las agresiones en las que estuvo involucrado contra jugadores de la selección de España tras finalizar la final del Mundial. El organismo rector evalúa los hechos para determinar las sanciones correspondientes para el volante.
¿Cómo quedó el partido entre Boca Juniors y O’Higgins en la Copa Sudamericana?
O’Higgins ganó 1-0 en los 90 minutos con gol de Francisco Agustín González al minuto 72, lo que igualó la serie y obligó a la definición por penales, donde Boca Juniors se impuso 4-3 para avanzar a octavos de final.
¿Cuántos minutos jugó Sebastián Villa en el partido de Boca Juniors vs. O’Higgins?
El colombiano Sebastián Villa fue titular en el compromiso y disputó 57 minutos antes de ser sustituido por Leonel Flores.

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