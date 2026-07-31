Wilmar Roldán frenó, en pleno partido, a Leandro Paredes: “Conmigo no, a mí no me toqués”

Boca Juniors disputaba en casa el duelo de vuelta ante O’Higgins por el paso a los octavos de final de la Copa Sudamericana, y un hecho le dio la vuelta al mundo, no por lo deportivo, sino por sus protagonistas: Wílmar Roldán (árbitro) y Leandro Paredes (capitán de Boca).
La situación se presentó en el minuto 69, cuando el central antioqueño sancionó una falta de Jorge Figal y, cuando se disponía a mostrarle la amarilla, fue increpado por Leandro Paredes, quien trató de agarrarle la mano. De inmediato, Roldán lo apartó y le dijo: “Conmigo no, a mí no me toqués”, y le mostró la tarjeta amarilla.
Ante la insistencia del jugador, Roldán llevó su mano hacia el bolsillo donde los jueces guardan la tarjeta roja, pero los compañeros de equipo lo apartaron y Roldán continuó con el desarrollo del partido.