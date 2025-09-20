DIM confirma dos bajas de última hora para el duelo ante Junior en el Atanasio Girardot

Independiente Medellín que recibe este domingo, en el Atanasio Girardot a Junior, por la fecha 12 de la Liga Betplay, no podrá contar con el arquero Washington Aguerre y el defensa Léyser Chaverra, quienes ingresaron a departamento médico. De acuerdo con el reporte que hizo oficial el DIM este sábado, Aguerre presentó una intoxicación alimentaria y se encuentra bajo tratamiento y supervisión médica; mientras que Léyser Chaverra tiene una una contusión muscular con hematoma en gastrosoleo, incapacidad médica según evolución.

Junto a estos jugadores, permanecen en departamento médico el lateral y el volante Yéferson Rodallega y Kevin Mantilla quienes, según comunicó el club, fueron diagnosticados con un síndrome de estrés tibial, finalizando primera etapa de rehabilitación y avanzando en el reacondicionamiento físico. Medellín, que no juega desde el pasado 7 de septiembre y ya que le aplazaron el duelo de la semana anterior ante Águilas Doradas, vuelve al Atanasio con la ilusión de seguir por el camino de las victorias y volver a escalar posiciones en la tabla.

Los convocados para el duelo ante Junior