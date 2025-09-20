x

DIM confirma dos bajas de última hora para el duelo ante Junior en el Atanasio Girardot

Washington Aguerre y Léyser Chaverra fueron reportados como novedades por el departamento médico del Poderoso.

  El arquero Washington Aguerre no estará con el DIM ante Junior, debido a que sufrió una intoxicación alimentaria. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    El arquero Washington Aguerre no estará con el DIM ante Junior, debido a que sufrió una intoxicación alimentaria. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
20 de septiembre de 2025
bookmark

Independiente Medellín que recibe este domingo, en el Atanasio Girardot a Junior, por la fecha 12 de la Liga Betplay, no podrá contar con el arquero Washington Aguerre y el defensa Léyser Chaverra, quienes ingresaron a departamento médico.

De acuerdo con el reporte que hizo oficial el DIM este sábado, Aguerre presentó una intoxicación alimentaria y se encuentra bajo tratamiento y supervisión médica; mientras que Léyser Chaverra tiene una una contusión muscular con hematoma en gastrosoleo, incapacidad médica según evolución.

Junto a estos jugadores, permanecen en departamento médico el lateral y el volante Yéferson Rodallega y Kevin Mantilla quienes, según comunicó el club, fueron diagnosticados con un síndrome de estrés tibial, finalizando primera etapa de rehabilitación y avanzando en el reacondicionamiento físico.

Medellín, que no juega desde el pasado 7 de septiembre y ya que le aplazaron el duelo de la semana anterior ante Águilas Doradas, vuelve al Atanasio con la ilusión de seguir por el camino de las victorias y volver a escalar posiciones en la tabla.

Los convocados para el duelo ante Junior

Ante estas novedades, los convocados por Alejandro Restrepo para el duelo ante Junior son Éder Chaux, Simón Romero, Fainer Torijano, José Ortiz, Jhon Palacios, Daniel Londoño, Jhan Mena, Francisco Chaverra, Esneyder Mena, Halam Loboa, Diego Moreno, Dávinson Estupiñán, Léider Berrío, Alexis Serna, Baldomero Perlaza, Jarlan Barrera, Ménder García, Jáder Valencia, Francisco Fydriszewski y Brayan León.

El duelo entre DIM y Junior está previsto para las 6:20 de la tarde. Hay que recordar que el Poderoso tiene 20 puntos y un duelo aplazado ante Águilas Doradas.

Deportes
Fútbol
DIM
Liga BetPlay
Medellín
Alejandro Restrepo
Washington Aguerre
