Otra vez Nacional vs. Junior marcado por violencia en las gradas: supuesto hincha del tiburón recibió golpiza en Ditaires

El partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla disputado en el estadio Ditaires de Itagüí se vio empañado por la violencia en las gradas y los ataques al bus del visitante.

  Un hincha cayó de las gradas a la pista atlética del estadio Ditaires tras ser golpeado por seguidores del Nacional. Foto: Captura videos redes sociales
    Un hincha cayó de las gradas a la pista atlética del estadio Ditaires tras ser golpeado por seguidores del Nacional. Foto: Captura videos redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

27 de noviembre de 2025
Atlético Nacional y Junior de Barranquilla jugaron por el liderato del grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II en el estadio Ditaires de Itagüí. Allí, el espectáculo en la cancha contrastó con el comportamiento en las gradas marcado por la violencia.

Ante la imposibilidad de jugar en el Atanasio Girardot debido a su próximo uso en un concierto y debido a las negativas de ciudades de otros departamentos de recibir el encuentro entre verdolagas y tiburones, el estadio de Itagüí fue el elegido para albergar el partido entre los dos clubes.

Lea también: Nacional lo buscó con todo, pero Silveira y la mala fortuna firmaron el 1-1 ante Junior; vea los goles

En un juego donde los locales buscaron una victoria que los catapultara en el liderato del cuadrangular y los visitantes terminaron resistiendo un empate que a falta del partido entre América vs. DIM los mantiene en la parte alta del grupo, las gradas se vistieron de fiesta pero también de violencia.

En imágenes que se viralizaron en redes sociales se observa el momento en el que varios seguidores del Atlético Nacional golpean a un hombre y lo empujan hasta llevarlo a la baranda que separa las gradas de la pista atlética y el campo de juego.

El sujeto, que aparentemente era un hincha del equipo visitante, se estaba aferrando a las barandas, sin embargo, ante los golpes que estaba recibiendo y la evidente furia de los seguidores verdolagas, prefirió caer al vacío para huir de sus agresores.

Este no fue el único hecho violento que marcó el partido entre los dos clubes, pues antes de comenzar el encuentro, el bus en donde se desplazaba la delegación del Junior de Barranquilla fue atacado antes de entrar al estadio.

Así lo denunció el club barranquillero a través de un comunicado en donde señalaron que a la altura de la glorieta de Pilsen, barras del Atlético Nacional lanzaron piedras al bus, provocando heridas en el asistente técnico Juan Manuel López, quien sufrió una lesión en el ojo.

Junior de Barranquilla denunció el ataque al bus antes de entrar al estadio Ditaires. Foto: @JuniorClubSA
Junior de Barranquilla denunció el ataque al bus antes de entrar al estadio Ditaires. Foto: @JuniorClubSA

No es la primera vez que un encuentro entre estos dos equipos se empaña por el mal comportamiento de sus aficionados, pues el 26 de septiembre del 2024 en la fase todos contra todos del Clausura, una batalla campal se desató en la tribuna norte del Atanasio Girardot entre barras del Junior contra barras del Nacional.

El pasado 26 de septiembre del 2024 hinchas del Junior y Nacional se enfrentaron en las tribunas del Atanasio Girardot. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
El pasado 26 de septiembre del 2024 hinchas del Junior y Nacional se enfrentaron en las tribunas del Atanasio Girardot. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry

Los desmanes que iniciaron en aquel entonces por el robo de un trapo y de un bombo se trasladaron de la tribuna norte a las gradas de occidental, donde había familias y niños apreciando el encuentro. En aquella ocasión los enfrentamientos terminaron con al menos 20 hinchas y un policía herido.

Siga leyendo: Estas serían las ausencias de Nacional para el duelo ante Junior, este domingo en el Metropolitano

Utilidad para la vida