Cauca y Chocó bajo fuego: ataques con drones dejan 10 militares heridos

Una nueva escalada de violencia golpeó de manera simultánea a los departamentos de Chocó y Cauca, donde en menos de 24 horas se registraron ataques con drones contra tropas del Ejército y hostigamientos armados contra una estación de Policía, hechos que pusieron en máxima alerta a las autoridades.

El episodio más grave se produjo en la vereda Alto del Oso, en el municipio de San José del Palmar (Chocó), donde un suboficial y nueve soldados resultaron heridos luego de ser atacados con artefactos explosivos lanzados desde drones, mientras desarrollaban operaciones militares en la zona. De acuerdo con información del Ejército Nacional, la acción fue atribuida al frente Ernesto Che Guevara del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Tras el ataque, las Fuerzas Militares activaron un operativo de evacuación de emergencia. El comando de la Fuerza Aeroespacial Colombiana dispuso dos aeronaves para la extracción del personal afectado, mientras enfermeros de combate brindaban atención médica en el lugar para estabilizar a los heridos antes de su traslado a centros asistenciales.

Según el parte oficial, los militares sufrieron lesiones leves y fueron atendidos de manera oportuna. El Ejército rechazó el ataque y lo calificó como una acción que viola el Derecho Internacional Humanitario, al considerar que el uso de drones con explosivos representa un alto riesgo no solo para las tropas sino también para las comunidades que habitan en estas zonas.