Ensangrentados, lanzados al vacío y semidesnudos en medio de las graderías: así terminaron algunos hinchas luego de enfrentamientos en Argentina

La noche de Copa Sudamericana se vio empañada por actos de violencia ocurridos en las graderías del estadio Libertadores de América entre hinchas del Club Atlético Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile. Los enfrentamientos desatados en el segundo tiempo dieron pie a la suspensión del partido por parte de las autoridades, quienes argumentaron falta de garantías en el lugar. Horas después, la Conmebol ratificó su cancelación y dio a entender que no habría cabida a una reanudación del encuentro. Lea también: Palos, botellas y caos en la Sudamericana: 10 heridos, 90 detenidos y una decisión de Conmebol que puede dejar a dos equipos de una misma llave eliminados Dichas medidas estarían motivadas por las dramáticas imágenes que dejó la gresca, las cuales dieron evidencia de la gravedad de los hechos ocurridos en medio del certamen continental.

Aficionados fueron golpeados y despojados de su ropa

Lo que unos llaman fallas de la logística, en una clara muestra de intolerancia la riña entre aficionados se facilitó por la ubicación de barras de ambos equipos en la misma tribuna. La afición del club Independiente estaba ubicada en el piso inferior de las gradas, mientras que los hinchas chilenos fueron ubicados en la parte superior de la misma estructura. Según relatan simpatizantes argentinos, durante el primer tiempo los chilenos estuvieron arrojando proyectiles y butacas del estadio a la parte inferior de la tribuna.

En el segundo tiempo del partido y al parecer como respuesta a dichos comportamientos, los hinchas del Rey de Copas argentino subieron a confrontar a los contrarios chilenos, desatando su furia en multitud. En medio de esos enfrentamientos, una de las constantes fue el despojar a los barristas chilenos de sus prendas, desnudándolos y golpeándolos hasta más no poder.

Entre varios golpeaban a los simpatizantes chilenos y los despojaban de la ropa. Foto: AFP

Imágenes captadas por agencias internacionales muestran como en grupos de 8 a 10 barristas rodeaban a una sola persona para acto seguida darle golpes y quitarle prendas de vestir. Algunos inclusive fueron obligados a ser grabados pidiendo perdón.

Ensangrentados y en ropa interior, así quedaron varios aficionados, quienes luego de recibir golpes de barristas del equipo argentino, se quedaron tirados en las gradas, esperando a que las autoridades los rescatara de la barbarie que estaban viviendo.

Hinchas escondidos en medio de las butacas y con heridas fueron hallados por las autoridades en medio de los desmanes. Foto: AFP

Hincha de la U de Chile optó por lanzarse al vacío

Tras el caos desatado en el Libertadores de América y claramente siendo minoría comparados con la turba de aficionados de Independiente, algunos barristas chilenos buscaron la forma de huir de las agresiones. En medio de las medidas desesperadas para salir del lugar, un hincha chileno pasó la malla de seguridad y se arrojó al vacío. De acuerdo con medios argentinos, gracias a que había un techo en el trayecto de caída, este acto no dejó para esta persona secuelas más graves, pues se encuentra en un centro médico fuera de peligro.

Un aficionado de la U de Chile decidió irse al vació tras verse acorralado por barras argentinas. Foto: AFP

¿Hubo muertos?