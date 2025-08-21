Ensangrentados, lanzados al vacío y semidesnudos en medio de las graderías: así terminaron algunos hinchas luego de enfrentamientos en Argentina

La noche de Copa Sudamericana se vio empañada por actos de violencia ocurridos en las graderías del estadio Libertadores de América entre hinchas del Club Atlético Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile.
Los enfrentamientos desatados en el segundo tiempo dieron pie a la suspensión del partido por parte de las autoridades, quienes argumentaron falta de garantías en el lugar. Horas después, la Conmebol ratificó su cancelación y dio a entender que no habría cabida a una reanudación del encuentro.
Lea también: Palos, botellas y caos en la Sudamericana: 10 heridos, 90 detenidos y una decisión de Conmebol que puede dejar a dos equipos de una misma llave eliminados
Dichas medidas estarían motivadas por las dramáticas imágenes que dejó la gresca, las cuales dieron evidencia de la gravedad de los hechos ocurridos en medio del certamen continental.