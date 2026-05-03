En video | Increíble: atleta keniano sufrió grave lesión en la Maratón de Cali por un bache en la vía

Lo que debía ser una fiesta deportiva internacional terminó en polémica, pues el corredor keniano Ezra Kipketer Tanui sufrió una fuerte lesión en uno de sus tobillos tras caer en un hueco durante el recorrido de la Maratón de Cali, un hecho que encendió las críticas sobre las condiciones de la malla vial en la ciudad. El momento quedó registrado en video. Tanui avanzaba junto a un grupo de atletas cuando, al pisar un bache, perdió la estabilidad y cayó al suelo con evidentes gestos de dolor. Segundos después, personal de logística que acompañaba la competencia se detuvo para auxiliarlo. Le puede interesar: Dos hombres bajo las dos horas en la maratón: por qué Sawe necesitó a Kejelcha para la gloria

El incidente ha generado cuestionamientos no solo a la organización del evento, sino también a la seguridad de las rutas dispuestas para una competencia de alto nivel, en la que participan atletas internacionales.

Una carrera masiva marcada por la polémica

La segunda edición de la Maratón de Cali reunió a más de 20.000 participantes, entre atletas profesionales, aficionados y visitantes de 49 países. El evento se consolida como uno de los encuentros deportivos más importantes de la ciudad, pero este episodio puso en duda los estándares logísticos. Pese a la situación, la competencia continuó y dejó destacados resultados en la élite internacional. El etíope Gossa Challa se quedó con el primer lugar tras completar los 42 kilómetros en 2 horas, 11 minutos y 49 segundos, en un cierre apretado frente al keniano Evans Mayaka, campeón de la edición anterior. En la rama femenina, la keniana Stacey Ndiwa dominó la prueba con un tiempo de 2:29:55, superando con claridad a sus rivales. El podio lo completaron Emma Ndiwa y Gladys Chesir. Lea más: Casi tres millones de pesos cuestan los tenis que usó Sebastian Sawe al romper récord deportivo

Más ganadores y un evento en crecimiento