Video | Reviva el monumental recibimiento de hinchas del Racing en el Cilindro de Avellaneda por semifinal de Libertadores

Como de costumbre, la Copa Libertadores se convirtió en toda una fiesta del fútbol y esta vez los protagonistas fueron los hinchas del Racing, quienes tiraron la casa por la ventaja en el Cilindro de Avellaneda durante el recibimiento de los clubes en la cancha. Pese a que quien obtuvo el pase a la final fue Flamengo con un empate sin goles, pero con gol a favor en el partido de ida; el momento más memorable del compromiso fue el majestuoso recibimiento que protagonizaron los hinchas del Racing. Le dejamos las imágenes para que reviva el momento.

El recibimiento de los hinchas de la Academia fue igual o más espectacular que el que desplegaron ante Corinthians en las semifinales de la Copa Sudamericana 2024. El ambiente en el cilindro se llenó de pólvora, bengalas, fuegos artificiales y cánticos ensordecedores que ponían la piel de gallina solo de observarlo. El propio Gustavo Costas, ya acostumbrado a las excentricidades del club argentino, se notó visiblemente impactado por el ambiente de fiesta y esperanza de los hinchas locales. Aquí las imágenes del recibimiento:

La afición argentina cumplió con el objetivo de hacer sentir al club de sus amores en casa y respaldado, al tiempo que presionaban al rival a jugar en uno de los estadios más complejos del continente.

¿Podría ser sancionado Racing por el uso de juegos pirotécnicos?

Pese a que APreViDe (Ministerio de Seguridad Argentina) advirtió, horas antes del compromiso, de una posible sanción severa si se utilizaba pirotecnia, los hinchas hicieron oídos sordos y continuaron con su monumental plan. “El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) informa que para el partido de esta noche entre Racing y Flamengo por Copa Libertadores, se encuentra absolutamente prohibido el uso de material pirotécnico, como bengalas, humo y artificios dentro del estadio (entiéndase tribunas, pasillos, o cualquier zona de concurrencia)”, indicaron desde la agencia al elenco de Avellaneda. Hasta el momento no se conoce si habrá sanción monetaria o disciplinaria; sin embargo, en el mismo comunicado la advertencia fue clara: “En el caso de constatarse la utilización de estos elementos en el evento, Racing Club deberá afrontar las consecuencias de esta infracción y las sanciones que tendrán lugar acorde a las facultades de esta Agencia y la Ley de Deporte”.