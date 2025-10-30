Video | Reviva el monumental recibimiento de hinchas del Racing en el Cilindro de Avellaneda por semifinal de Libertadores

Como de costumbre, la Copa Libertadores se convirtió en toda una fiesta del fútbol y esta vez los protagonistas fueron los hinchas del Racing, quienes tiraron la casa por la ventaja en el Cilindro de Avellaneda durante el recibimiento de los clubes en la cancha.
Pese a que quien obtuvo el pase a la final fue Flamengo con un empate sin goles, pero con gol a favor en el partido de ida; el momento más memorable del compromiso fue el majestuoso recibimiento que protagonizaron los hinchas del Racing. Le dejamos las imágenes para que reviva el momento.