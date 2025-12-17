Andrés Felipe Román y un nuevo gol en una final con Atlético Nacional

Atlético Nacional volvió a gritar campeón y lo hizo de la mano de Andrés Felipe Román, uno de los grandes protagonistas en la conquista de la Copa BetPlay 2025, tras imponerse a Independiente Medellín en la final disputada este miércoles, en el partido de vuelta 1-0. Román, con su potencia, proyección ofensiva y precisión, fue decisivo en un clásico cargado de tensión y emociones, ratificando su peso específico en los partidos de alta exigencia. El momento cumbre llegó al minuto 10 del encuentro, cuando Román apareció en el área para convertir tras una asistencia de Camilo Cándido. Ese tanto significó su segundo gol en la Copa BetPlay 2025, luego del anotado frente a Deportes Quindío en los octavos de final, y le permitió alcanzar su celebración número 21 en 126 partidos oficiales con la camiseta de Atlético Nacional, cifras que reflejan su impacto ofensivo desde la defensa.

Más allá de esta final, el rendimiento de Andrés Felipe a lo largo del torneo ha sido constante. Su despliegue por la banda derecha, sumado a su capacidad para sumarse al ataque sin descuidar la marca, lo han consolidado como una pieza fundamental en el esquema del técnico Diego Arias y uno de los jugadores más influyentes del certamen.

Un defensor que responde en las finales