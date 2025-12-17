x

Andrés Felipe Román y un nuevo gol en una final con Atlético Nacional

El defensor se destaca con sus goles con Nacional. Abrió el marcador en la final de la Copa BetPlay-2026.

  • Andrés Felipe Román, entre las figuras de Atlético Nacional. FOTO: Camilo Suárez
    Andrés Felipe Román, entre las figuras de Atlético Nacional. FOTO: Camilo Suárez
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

17 de diciembre de 2025
bookmark

Atlético Nacional volvió a gritar campeón y lo hizo de la mano de Andrés Felipe Román, uno de los grandes protagonistas en la conquista de la Copa BetPlay 2025, tras imponerse a Independiente Medellín en la final disputada este miércoles, en el partido de vuelta 1-0.

Román, con su potencia, proyección ofensiva y precisión, fue decisivo en un clásico cargado de tensión y emociones, ratificando su peso específico en los partidos de alta exigencia.

El momento cumbre llegó al minuto 10 del encuentro, cuando Román apareció en el área para convertir tras una asistencia de Camilo Cándido. Ese tanto significó su segundo gol en la Copa BetPlay 2025, luego del anotado frente a Deportes Quindío en los octavos de final, y le permitió alcanzar su celebración número 21 en 126 partidos oficiales con la camiseta de Atlético Nacional, cifras que reflejan su impacto ofensivo desde la defensa.

Más allá de esta final, el rendimiento de Andrés Felipe a lo largo del torneo ha sido constante. Su despliegue por la banda derecha, sumado a su capacidad para sumarse al ataque sin descuidar la marca, lo han consolidado como una pieza fundamental en el esquema del técnico Diego Arias y uno de los jugadores más influyentes del certamen.

Un defensor que responde en las finales

Román no es ajeno a los partidos que definen títulos. Con el gol ante Medellín, el lateral sumó su tercera anotación en finales con Atlético Nacional, un registro poco habitual para un defensor.

Antes, en la final de la Liga BetPlay 2-2024 contra Deportes Tolima, convirtió al minuto 31 en el partido de vuelta, en el que el Verde logró su título 18 por Liga (3-1 el global).

También, en la final de la Copa BetPlay de 2024, contra el América de Cali (6-1 global a favor del verde), la lateral convirtió el empate parcial (1-1) en la final de ida.

A sus 30 años, Andrés Felipe Román atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Profesional dentro y fuera del campo, cuenta con estudios en entrenamiento deportivo en el Sena, un aspecto que respalda su comprensión táctica y su regularidad en el alto rendimiento. Su nivel lo ha ratificado como uno de los mejores laterales del fútbol colombiano, condición que le ha valido convocatorias a la Selección Colombia en más de una ocasión.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Atlético Nacional
Copa BetPlay
Andrés Roman
