Hallaron muerta a la jueza Vivian Polanía en su apartamento en Cúcuta

Las autoridades en Cúcuta confirmaron la muerte de Vivian Polanía en la tarde de este miércoles 17 de diciembre de 2025. La funcionaría que se desempeñaba como Jueza Primera de control de garantías de Cúcuta y era reconocida por su lucha contra el crimen organizado fue encontrada sin vida en la habitación de su apartamento.

El hallazgo se produjo en su residencia ubicada en el barrio Ceiba II de Cúcuta, luego de que su esquema de seguridad llegara al edificio para realizar el acompañamiento programado. Tras varios minutos intentando contactarla sin obtener respuesta, el personal de seguridad alertó a la Policía Nacional.

Al ingresar al inmueble, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de la jueza en su residencia. Un detalle crucial del suceso es que, junto al cadáver de la jueza Polanía, se encontraba su bebé de tan solo dos meses de nacido, quien aún estaba con vida. Fue trasladado de carácter urgente a una clínica privada en Cúcuta.

Las autoridades competentes, incluyendo el personal judicial y Medicina Legal, se encuentran adelantando los actos urgentes correspondientes para establecer las causas y móviles del fallecimiento. La hipótesis que se maneja es la de un suicidio.