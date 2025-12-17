El camino que recorrió Nacional para conquistar la Copa BetPlay 2025

Por tercer año consecutivo y octava vez en su historia, Atlético Nacional se consagró campeón de la Copa BetPlay. El título llega como un consuelo ante una temporada en la que el club aspiraba a mayores logros, dada la inversión en una de las nóminas más costosas del fútbol colombiano. En la segunda ocasión en que se enfrentaba a su rival de patio por un título (tras la final de Liga perdida en 2004), el Verde de Antioquia logró darle una alegría a su hinchada. El equipo triunfó ante Independiente Medellín en la serie final, que cerró con un empate 0-0 en la ida y una sufrida victoria 1-0 en la vuelta en el estadio Atanasio Girardot con tanto de Andrés Felipe Román.

El proceso de Diego Arias

Dirigidos por Diego Arias, quien a sus 40 años asumió la dirección técnica tras un interinato previo en 2023, los jugadores del club más laureado de Colombia demostraron carácter para defender el trofeo. Con este triunfo, Nacional mantiene un invicto histórico en finales de este certamen, pues ganó todas las que disputó: 2012, 2013, 2016, 2018, 2021, 2023, 2024 y 2025. Arias, quien reemplazó al argentino Javier Gandolfi, supo levantar el ánimo de un plantel golpeado por las eliminaciones en los cuadrangulares de la Liga (Apertura y Clausura) y en los octavos de final de la Copa Libertadores ante Sao Paulo. Un día antes de la final, el equipo supo que no participaría en la próxima Copa Libertadores por sexta vez consecutiva. Esto ocurrió luego de que Junior venciera a Tolima en la final de la Liga 2-2025, dejando al cuadro pijao con el cupo por reclasificación y enviando a Nacional a la Copa Sudamericana.

El camino al título