Video: este fue el momento exacto en el que expulsaron a Cardona, ¿exageró el árbitro?

Atlético Nacional compitió hasta lo último ante Sao Paulo para ganarse un cupo en los cuartos de final de la Copa Libertadores; sin embargo, tras haber forzado la tanda de penales en el Morumbí, el cuadro antioqueño se despidió del certamen internacional.

En medio del partido, un momento que incidió en el comportamiento del cuadro verde en la cancha fue el empate conseguido al minuto 70 desde el punto penal por Alfredo Morelos, pues aunque el gol significaba un despertar anímico para los dirigidos por Gandolfi, una insólita acción de uno de los jugadores verdolagas volvían a desmoronar al equipo.

Se trata de Edwin Cardona, quien salió expulsado por doble amarilla, al parecer, por provocación al rival, dejando a su equipo con uno menos. Con esto obligaba a Atlético Nacional a aguantar el resultado y a esperar que el tiempo transcurriera lo más rápido posible para que la superioridad numérica no empezara a hacer diferencia en el terreno de juego.

Tal como se relató en la transmisión oficial y de acuerdo a algunos retratos viralizados en redes sociales, la razón por la cual el volante antioqueño fue amonestado y después expulsado fue por cantarle el gol en la cara al defensa venezolano de Sao Paulo, Nahuel Ferraresi.