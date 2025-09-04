Video | Las lágrimas de un capitán: James Rodríguez sintió y celebró la clasificación de Colombia al Mundial 2026

La noche se vistió de fiesta en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. La Selección Colombia, con un contundente 3-0 sobre Bolivia, no solo aseguró su séptima participación en una Copa del Mundo, sino que hizo vibrar a un país entero.
Los goles llegaron en momentos clave: James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero fueron los artífices de las anotaciones que consolidaron el sueño mundialista en Norteamérica.
