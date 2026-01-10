“Reactivación económica y baja de desempleo no se deben a políticas del Gobierno”: José Antonio Ocampo

El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, confiesa que si el próximo presidente que llegará a Casa de Nariño lo llama para volver a tomar las riendas de esa cartera, no aceptará. Eso sí, asegura que quien sea el titular de Hacienda en el gobierno entrante deberá hacer un recorte en el gasto e, inevitablemente, una reforma tributaria que toque a las personas naturales.
Además, el ocaso del Gobierno del presidente Gustavo Petro –del cual Ocampo hizo parte– es ideal para hacer algunas reflexiones. El exministro es concreto: “lo más positivo es la reactivación económica y la baja del desempleo. Sin embargo, no creo que esto se deba a las políticas del Gobierno, sino a factores externos”.
En esta entrevista con EL COLOMBIANO, el reconocido economista habla también del incremento de 23,7% del salario mínimo y sus efectos, anticipa que la junta directiva del Banco de la República subiría tasas este mes y comenta que la Corte Constitucional tumbará, seguramente, la emergencia económica decretada por el Gobierno.
Hablemos del salario mínimo. Se discute mucho si el aumento del 23,7% anunciado por el gobierno es técnicamente viable sin disparar la inflación.