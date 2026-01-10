“Reactivación económica y baja de desempleo no se deben a políticas del Gobierno”: José Antonio Ocampo

El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, confiesa que si el próximo presidente que llegará a Casa de Nariño lo llama para volver a tomar las riendas de esa cartera, no aceptará. Eso sí, asegura que quien sea el titular de Hacienda en el gobierno entrante deberá hacer un recorte en el gasto e, inevitablemente, una reforma tributaria que toque a las personas naturales. Además, el ocaso del Gobierno del presidente Gustavo Petro –del cual Ocampo hizo parte– es ideal para hacer algunas reflexiones. El exministro es concreto: “lo más positivo es la reactivación económica y la baja del desempleo. Sin embargo, no creo que esto se deba a las políticas del Gobierno, sino a factores externos”. En esta entrevista con EL COLOMBIANO, el reconocido economista habla también del incremento de 23,7% del salario mínimo y sus efectos, anticipa que la junta directiva del Banco de la República subiría tasas este mes y comenta que la Corte Constitucional tumbará, seguramente, la emergencia económica decretada por el Gobierno. Hablemos del salario mínimo. Se discute mucho si el aumento del 23,7% anunciado por el gobierno es técnicamente viable sin disparar la inflación.

¿Cuál es su percepción sobre ese ajuste?

“El ajuste va a aumentar la inflación. Ya estamos viendo a comienzos de año varios incrementos que tienen como razón principal el aumento del salario mínimo. Este es un factor de costos evidente: todas las actividades que dependen de trabajadores que devengan el mínimo se han encarecido”.

¿Cree que la inflación va estar encima del 6% por ese aumento abrupto del mínimo?

José Antonio Ocampo ve acertada una desindexación de los precios de la vivienda VIS del salario mínimo. FOTO: COLPRENSA

“Las previsiones actuales de las encuestas sitúan la expectativa en el 6%. Podría ser un poco más, pero no creo que mucho más de esa cifra”.

El Gobierno está preparando una estrategia para desindexar precios, como los de la Vivienda de Interés Social (VIS), del salario mínimo. Como exministro, ¿qué tan saludable ve esta medida?

“Me parece fundamental. De hecho, yo inicié ese proceso durante mi gestión como ministro de Hacienda y no entiendo por qué no se continuó. No hay razón para tener tantos elementos indexados al salario mínimo. Se pueden indexar a la inflación, pero no al salario”.

En Camacol y el sector constructor en general preocupa esa desindexación. Temen una ola de desistimientos en la compra de vivienda...

“El tema central que deben tener en mente es la capacidad de pago de quienes están comprando vivienda. Si no se desindexa el salario mínimo, es precisamente cuando podría ocurrir esa ola de desistimientos”.

Hablemos del Banco de la República. Algunos analistas estiman hasta cuatro subidas de tasas este año, superando el 10%. ¿Cómo cree que reaccionará la junta?

“Creo que la probabilidad de un alza de tasas ha aumentado significativamente. Sin embargo, cuatro aumentos me parecen demasiados. Habrá que ver el efecto real de la situación, pero es probable que incluso en la reunión de enero se aumenten las tasas. Mi perspectiva es que el ajuste sea de 25 puntos básicos este mes (llevándola de 9,25% a 9,50%)”.

En líneas generales, ¿cree que este ajuste al salario mínimo del 23,7% es un avance social o una condena a la informalidad?

“Favorece a los 2,5 millones de trabajadores que ganan el mínimo y realmente lo necesitan. No obstante, el tema de fondo es si aumentará la informalidad laboral. Si los trabajadores pierden su empleo formal y pasan a la informalidad, terminarán afectados negativamente, ya que en ese sector los ingresos son significativamente menores”.

Al momento de hacer ese ajuste, el Gobierno mencionó el concepto de “salario vital”. Muy poco se profundizó en ello...

“Es un tema que requiere varios análisis para determinar el valor real de ese salario vital. No es claro que el Gobierno haya hecho una estimación correcta. Por ejemplo, Mauricio Cabrera publicó una columna donde estimaba que el aumento debió ser cercano al 7%, un monto bastante inferior al decretado”.

Emergencia económica y situación fiscal

José Antonio Ocampo señala que la emergencia económica sería declarada inconstitucional. FOTO: COLPRENSA

Sobre la emergencia económica declarada para cubrir el hueco presupuestal, ¿la considera una herramienta legítima?

“Creo que esa emergencia económica será declarada inconstitucional porque no existe un elemento emergente que la justifique. Lo digo por experiencia: en 1997, siendo yo ministro, la Corte tumbó una emergencia económica por exceso de entrada de capitales al considerar que no había un hecho imprevisible. En este caso es menos justificado aún, pues los factores que determinan el déficit fiscal eran ampliamente conocidos por el Gobierno. El Ejecutivo no puede reemplazar al Congreso cuando no hay un hecho sobreviniente”.

Si la Corte tumba la emergencia y tras la caída de la ley de financiamiento, ¿qué pasará con ese hueco de 16 billones de pesos?

“El Gobierno tendrá que realizar los recortes presupuestales correspondientes”.

Entre otras cosas, el endeudamiento con Títulos de Tesorería (TES) viene disparado, ¿qué tanto debe preocuparnos como país?

“Los TES son el principal mecanismo para financiar el déficit, por lo que el Gobierno debe seguir utilizando ese instrumento. Sin embargo, hay un problema de tasas. El Presidente afirma que el Banco de la República es el culpable de las altas tasas de los TES, pero eso es falso”.

¿Por qué Colombia está pagando intereses tan altos (entre el 11% y 13%) en sus títulos de deuda?

“La dinámica de los TES responde a la situación de la deuda pública, no a la política del Banco de la República. Mientras las tasas del Banco y del sector privado han bajado, los TES a largo plazo han aumentado su tasa. A nivel internacional, Colombia sigue teniendo un margen de riesgo superior al de países como México, Brasil, Perú o Chile. Esto se debe a la percepción de riesgo por la situación fiscal del país.”

El efecto Venezuela

El otro tema del momento es la intervención de Estados Unidos en Venezuela. ¿Qué efectos puede tener sobre Colombia?

“A mi juicio, el acuerdo petrolero en Venezuela no tiene mucho que ver con Colombia. El deterioro del sector petrolero venezolano es monstruoso; producen apenas una cuarta parte de lo que producían históricamente y necesitan inversiones gigantescas para recuperarse. Para Colombia, lo que realmente importa con Venezuela es el gas, no el petróleo”.

¿Podría Venezuela ser la solución al déficit de gas que enfrenta Colombia?

“Tenemos una deficiencia de gas y existiría la posibilidad de aumentar la importación desde Venezuela. La pregunta fundamental es si será técnicamente viable traer ese gas”.

Balance del Gobierno y elecciones

Ahora bien, se está terminando este Gobierno del que usted hizo parte. ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor en términos económicos?

“Lo más positivo es la reactivación económica y la baja del desempleo. Sin embargo, no creo que esto se deba a las políticas del Gobierno, sino a factores externos como el precio del café, las remesas, el turismo y el dinamismo del sector privado. Lo más débil es, sin duda, el problema fiscal. El Gobierno dejará un déficit y una deuda pública enormes; una herencia muy complicada para el próximo mandatario”.

Si usted fuera el próximo ministro de Hacienda, ¿cuál sería su prioridad?

“La prioridad número uno es el ajuste fiscal, que requerirá una combinación de reforma tributaria y políticas de ajuste del gasto. Además, es fundamental recuperar el diálogo con el Banco de la República y apostar por una verdadera reindustrialización y diversificación productiva, algo que en este gobierno no se ha logrado”.

En esa eventual reforma tributaria, ¿es inevitable gravar más a las personas naturales?

“Sí, es inevitable. Tendría que gravarse más a las personas naturales y buscar bajar la tasa de las jurídicas (empresas) del 35%. Se podrían aumentar las tasas para ingresos altos o seguir reduciendo los beneficios tributarios que hoy tienen las personas naturales. Es un tema políticamente difícil, pero necesario”.

¿En qué sectores ve las claves del crecimiento para este año?

“Espero que el sector agropecuario siga expandiéndose, aunque el salario mínimo afectará a exportadores de flores y café que dependen de esa mano de obra. Veo potencial en la manufactura, servicios y comercio. Ojalá se reactive la construcción y se revierta la caída del sector minero, especialmente en el cobre, que tiene una gran potencialidad subexplotada en el país”.

En líneas generales, ¿cuáles son sus proyecciones macro para el 2026?

“Creo que habrá un crecimiento del PIB en torno al 3% y una inflación que subirá al 6% o un poco más. En cuanto a la tasa de cambio, es difícil de predecir, pero espero que termine por encima de los 4.000 pesos. El déficit fiscal será muy alto, cercano al 6% del PIB”.

¿Aceptaría ser ministro de Hacienda por tercera vez si se lo proponen?