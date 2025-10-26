Video | Gol de Luis Javier Suárez en Portugal, el colombiano abrió el camino del triunfo del Sporting

El delantero colombiano Luis Javier Suárez sigue dulce con el gol y en esta oportunidad, abrió la ruta del triunfo del Sporting ante Tondela, en calidad de visitante, por la novena fecha de la Liga de Portugal. Suárez, de 27 años, quien llegó procedente del Almería español, consolida una gran temporada en Portugal con 8 goles y 2 asistencias en 13 partidos disputados con los ‘Leones’. El colombiano marcó a los 18 minutos, en una gran acción individual, descontando rivales con su regate y cruzando el balón para abrir el marcador. Luego sus compañeros Pedro Gonçalves, a los 59 minutos y Geovany Quenda en la reposición (90+2’), dejaron las cuentas claras para el Sporting.

De esta manera el Sporting llegó a 22 puntos igualando al Porto, que tiene pendiente el duelo ante el Moreirense, este lunes, en el cierre de la novena jornada de la Liga. Hay que recordar que Suárez ha tenido un gran desempeño este año con la Selección Colombia, con la que marcó cuatro tantos en el cierre de la Eliminatoria, consolidándose como una de las cartas que Néstor Lorenzo podría tener para el Mundial de 2026. En siete partidos con la Tricolor, Suárez suma cuatro tantos, marcados ante Venezuela, en la última jornada de la Eliminatoria, en la que Colombia ganó como visitante 3-6.