Video | Gol de Luis Javier Suárez en Portugal, el colombiano abrió el camino del triunfo del Sporting

El delantero colombiano Luis Javier Suárez sigue dulce con el gol y en esta oportunidad, abrió la ruta del triunfo del Sporting ante Tondela, en calidad de visitante, por la novena fecha de la Liga de Portugal.
Suárez, de 27 años, quien llegó procedente del Almería español, consolida una gran temporada en Portugal con 8 goles y 2 asistencias en 13 partidos disputados con los ‘Leones’.
El colombiano marcó a los 18 minutos, en una gran acción individual, descontando rivales con su regate y cruzando el balón para abrir el marcador. Luego sus compañeros Pedro Gonçalves, a los 59 minutos y Geovany Quenda en la reposición (90+2’), dejaron las cuentas claras para el Sporting.