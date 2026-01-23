x

Este fin de semana Medellín es Puerto Rico gracias a Bad Bunny

El ambiente en los alrededores del estadio Atanasio Girardot está encendido desde ayer. Los fanáticos amanecen en la fila para tener buenas ubicaciones.

  • Después de Medellín, la gira de Bad Bunny seguirá por Argentina y Brasil. FOTO: Manuel Saldarriaga
    Después de Medellín, la gira de Bad Bunny seguirá por Argentina y Brasil. FOTO: Manuel Saldarriaga
Sara Kapkin
Sara Kapkin

Tendencias

hace 2 horas
Luis Angel escucha a Bad Bunny desde que tiene 10 años. Lo conoció por SoundCloud, cuando Benito apenas empezaba a publicar las primeras canciones, y lo sigue desde entonces: es el artista que más escucha.

Le puede interesar: ¡El “Conejo Malo” llega al Atanasio! Todo lo que tiene que saber sobre los conciertos de Bad Bunny en Medellín

–Yo siento que cada álbum de él es como si le hubieran contado mi vida –dice. Es una relación personal, lo siente cerca, y ahora que va a verlo en vivo por primera vez quiere estar los más cerca posible. Por eso él y su novia Valentina, con quién vino desde Ibagué para el concierto, están haciendo fila desde el jueves al medio día. Amanecieron ahí, al lado de la reja que da el ingreso a la localidad Gramilla VIP. Son los primeros en la fila, quieren ser los primeros frente al escenario.

Detrás de Luis Ángel y Valentina están Nicolás e Isabela, son hermanos y vinieron desde Caquetá, y con ellos está Richy, el novio de Isabela, que es mexicano pero vive en Estados Unidos. Allá ha visto varias veces a Bad Bunny, la primera fue en 2017, en un concierto pequeñito en Nueva Jersey, pagó 500 dólares por una mesa.

Desde entonces ha ido a los conciertos de cada gira, pero esta es la primera vez que verá a Bad Bunny por fuera de Estados Unidos y siente que cada uno va a ser distinto.

–Aquí son más fanáticos, allá la gente es más seguidora de las tendencias, van a las cosas que están de moda –dice Richy.

Es verdad. Aquí son más fanáticos. Un comunicado de Spotify reveló que Bad Bunny fue el artista más escuchado en 2025, tanto a nivel global como en Colombia, que además, es el quinto país que más escucha al artista en el mundo.

Lea también: Chuwi, el fenómeno musical puertorriqueño que cautivó a Bad Bunny y abrirá sus conciertos en Medellín

“Al analizar el comportamiento de escucha durante un mes, Spotify estima que en Colombia se reproducen cerca de 29 mil canciones de Bad Bunny por minuto”, dice el comunicado.

–Hoy en día se volvió moda. Yo me acuerdo que cuando recién lo empecé a escuchar, todo el mundo me hacía bullying por eso, pero en el 2018, cuando sacó Amorfoda, que fue como su transición, ahí sí todo el mundo lo empezó a escuchar. El renovó el género –dice Luis.

Y revolucionó todo. Este fin de semana Medellín parece Puerto Rico. En los alrededores del estadio la gente lleva puesta la bandera de la isla, los sombreros jíbaros –la pava tradicional de los campesinos– y adornos florales. La música de Bad Bunny suena incansablemente, su cara se repite por todas partes –en camisetas, pañoletas, afiches, buzos– y la iconografía del disco también, el sapo Concho, la casita, las sillas.

Puerto Rico es ahí, justo donde se toca DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Hay de todo

Alex dice que los días de concierto, el estadio parece una plaza de mercado porque venden de todo, y sí.

Él, que lleva más de 20 años como revendedor, calcula que alrededor del Atanasio hay por lo menos otros mil como él. Tienen boletas para casi todas las localidades, pero a precios exorbitantes. La más barata es sur, cuyo precio oficial era de $177.000 pesos y que hoy se consigue por 700.000.

Después de las boletas, quizás lo que más se ofrece son la pavas, hay hasta gente de Ecuador vendiendo en Medellín sombreros tradicionales de Puerto Rico. La isla del encanto, gracias a Benito, está por todas partes.

