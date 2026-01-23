Así fue cómo ‘Calarcá’ habría infiltrado disidencias de ‘Mordisco’ que desencadenó masacre de 26 combatientes en Guaviare

Se siguen revelando detalles sobre la masacre en el Guaviare en la que murieron 26 integrantes de disidencias de las Farc. Este diario conoció información de Inteligencia sobre las causas que habrían ocasionado el ataque. De acuerdo con los datos, el grupo armado fue sorprendido mientras descansaba durante el mediodía, en un momento de baja capacidad de reacción. Hombres pertenecientes a la estructura comandada por alias Calarcá habrían llegado con un número superior —más de un centenar— y con mayor poder armamentístico, lo que permitió contrarrestar rápidamente a los integrantes de ‘Mordisco’. Al verse superados, varios intentaron huir, pero cerca de 40 combatientes quedaron rodeados y, ante la imposibilidad de resistir, decidieron rendirse. Es por eso que 26 de ellos fueron reunidos en un mismo punto, lo que explicaría por qué sus cuerpos fueron hallados juntos.

Fuentes le señalaron a este diario que, durante el enfrentamiento, los atacantes habrían instado a sus adversarios a entregarse, con la promesa de respetarles la vida. Tras esto, les habrían quitado armamento, municiones, explosivos, equipos de comunicación, documentos y provisiones. Luego, los combatientes capturados fueron asesinados, lo que se reflejaría en los disparos a corta distancia que se encontraron en sus cuerpos. Uno de los objetivos del ataque habría sido el interés de la estructura de ‘Calarcá’ en tomar control de la vereda La Paz, considerada un punto estratégico y uno de los principales bastiones históricos de alias Iván Mordisco. La zona tiene un alto valor geográfico, pues desde allí se facilita el acceso a distintas regiones del departamento, además de ser un territorio con arraigo familiar y logístico para ‘Mordisco’, donde, según inteligencia, existirían caletas con armas, explosivos y dinero. “’Calarcá’ habría infiltrado la estructura de Mordisco. Habrían mediado más de 500 millones de pesos”, le dijo una fuente de inteligencia en reserva a este diario.