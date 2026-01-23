x

Así fue cómo ‘Calarcá’ habría infiltrado disidencias de ‘Mordisco’ que desencadenó masacre de 26 combatientes en Guaviare

Análisis forenses realizados por Medicina Legal determinaron que las víctimas presentaban impactos de bala a corta distancia.

  Alias Korea, presunto implicado en la disputa. FOTOS: AFP y cortesía
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Se siguen revelando detalles sobre la masacre en el Guaviare en la que murieron 26 integrantes de disidencias de las Farc. Este diario conoció información de Inteligencia sobre las causas que habrían ocasionado el ataque.

De acuerdo con los datos, el grupo armado fue sorprendido mientras descansaba durante el mediodía, en un momento de baja capacidad de reacción.

Hombres pertenecientes a la estructura comandada por alias Calarcá habrían llegado con un número superior —más de un centenar— y con mayor poder armamentístico, lo que permitió contrarrestar rápidamente a los integrantes de ‘Mordisco’. Al verse superados, varios intentaron huir, pero cerca de 40 combatientes quedaron rodeados y, ante la imposibilidad de resistir, decidieron rendirse. Es por eso que 26 de ellos fueron reunidos en un mismo punto, lo que explicaría por qué sus cuerpos fueron hallados juntos.

Fuentes le señalaron a este diario que, durante el enfrentamiento, los atacantes habrían instado a sus adversarios a entregarse, con la promesa de respetarles la vida.

Tras esto, les habrían quitado armamento, municiones, explosivos, equipos de comunicación, documentos y provisiones. Luego, los combatientes capturados fueron asesinados, lo que se reflejaría en los disparos a corta distancia que se encontraron en sus cuerpos.

Uno de los objetivos del ataque habría sido el interés de la estructura de ‘Calarcá’ en tomar control de la vereda La Paz, considerada un punto estratégico y uno de los principales bastiones históricos de alias Iván Mordisco. La zona tiene un alto valor geográfico, pues desde allí se facilita el acceso a distintas regiones del departamento, además de ser un territorio con arraigo familiar y logístico para ‘Mordisco’, donde, según inteligencia, existirían caletas con armas, explosivos y dinero.

“’Calarcá’ habría infiltrado la estructura de Mordisco. Habrían mediado más de 500 millones de pesos”, le dijo una fuente de inteligencia en reserva a este diario.

Además, las fuentes de inteligencia hicieron mención al caso de alias Korea, quien haría parte de las disidencias de ‘Calarcá’ y que, presuntamente, se habría “torcido” con ‘Mordisco’. Alias Korea, cuyo nombre de pila es Horacio Tereche, de 40 años, es quien habría tenido previamente el control territorial en Arauca, con ingresos provenientes del narcotráfico, la extorsión y otras economías ilegales. Pero, tras disputas internas con otro cabecilla de ‘Mordisco’, alias Pescado, ‘Korea’ fue trasladado al Guaviare. Alias Korea, presuntamente, ha estado cerca de 17 años dentro de la estructura criminal.

De acuerdo con las fuentes, la información suministrada habría permitido conocer rutinas, ubicaciones y puntos vulnerables del grupo que cayó en combate, lo que facilitó el ingreso del comando armado sin ser detectado. Además, se investiga la posible compra de informantes civiles en la zona, quienes habitualmente alertaban sobre movimientos extraños o presencia de la Fuerza Pública, pero que en esta ocasión no habrían dado aviso.

Según se conoció, esta infiltración podría derivar en represalias internas dentro de la estructura de ‘Mordisco’, incluyendo purgas y posibles ataques contra civiles señalados de colaborar con el grupo rival. Sobre alias Korea, se conoce que habría reforzado su esquema de seguridad ante eventuales retaliaciones.

Es por ello que las versiones indican que el acuerdo entre ‘Calarcá’ y ‘Korea’ incluiría el control compartido de zonas del Guaviare, con el objetivo de fortalecer el control de economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

Lea también: Masacre en Guaviare: Fiscalía descarta que 26 disidentes hayan muerto por enfrentamiento

