Video | Así fue la arenga de Messi a sus compañeros antes de salir a jugar la final contra España: “Olvidémonos de todo”

Luego de la derrota en la final del Mundial 2026 ante España, se filtró en redes sociales un video que muestra la intimidad de la Selección Argentina segundos antes de saltar al campo de juego en Nueva Jersey. En las imágenes, captadas por la transmisión oficial, se observa a Lionel Messi reuniendo a sus compañeros en el túnel para darles un último mensaje de liderazgo. El plantel de la albiceleste estaba aguardando la orden para ingresar al terreno de juego. Allí se aprecia cómo el capitán argentino buscó transmitirles calma a sus compañeros. “Vamos, muchachos, eh. Tranquilidad, gente, tranquilidad. Es lo principal. Estemos tranquilos, muchachos, estemos tranquilos”, exclamó Messi a la salida del vestuario. “Olvidémonos de todo, olvidémonos de todo. Solo juguemos, pensemos en jugar nomás, gente, en jugar, dale”, fueron las palabras que el 10 argentino agregó a su arenga.

Aunque este breve discurso en el túnel fue el que se viralizó por quedar registrado ante las cámaras, trascendió en medios argentinos que la arenga principal, mucho más extensa, ocurrió minutos antes dentro del vestuario a cargo del capitán y el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

¿Pasó algo más en el vestuario de Argentina?

Lo que inicialmente parecía un mensaje motivador habitual se convirtió en objeto de debate y especulaciones en redes sociales debido a la frase “olvidémonos de todo”. Lea también: FIFA abre investigación por la pelea protagonizada por Argentina tras la final del Mundial 2026 Para algunos internautas, esto pudo haber aludido a las presiones externas que hubo antes de la final, pues en los días previos, el defensor español Aymeric Laporte había sembrado dudas públicamente sobre supuestos beneficios arbitrales para Argentina. “No me preocupa en absoluto la agresividad dentro de lo que es el fútbol. Si es consentida y el árbitro hace su trabajo, no tengo ningún problema...”, fueron las palabras del central español en una entrevista previa al partido decisivo. Estas palabras, según internautas, eran las que el capitán argentino no quería que condicionaran el juego de sus compañeros, haciendo esto que se recurra al respectivo llamado a la calma.

Otros también han mencionado el tenso clima del torneo, incluyendo la negativa de algunos jugadores a saludar a figuras políticas como Donald Trump o el fervoroso ambiente exterior. El desgaste de un grupo que desde dieciseisavos de final ha tenido que recurrir a los alargues o a esfuerzos extras tras estar abajo en el marcador en la mayoría de sus series también hace eco en la posible razón de las palabras de Messi. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Pese a la arenga, la Selección Argentina no pudo completar la defensa del título y, tras afrontar una prórroga con un hombre menos debido a la expulsión de Enzo Fernández a punto de completarse el segundo tiempo del tiempo regular, su defensa fue vulnerada al minuto 106 con un remate de Ferrán Torres que le daría el segundo título a los españoles. Siga leyendo: Ferran Torres superó la depresión y ahora vive la alegría total en su vida

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