Capturan a tres hombres por robo a restaurante en Bogotá; uno tenía brazalete del INPEC

Tres hombres señalados de participar en un violento robo a un restaurante de comidas rápidas en el sur de Bogotá fueron capturados por la Policía Metropolitana pocas horas después del atraco. Entre los detenidos se encuentra un hombre que cumplía una medida de detención domiciliaria y portaba un brazalete electrónico del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió en un establecimiento comercial ubicado en la localidad de Puente Aranda. Según la investigación preliminar, los sospechosos ingresaron al restaurante y, presuntamente, intimidaron con un arma de fuego a empleados y clientes para despojarlos de teléfonos celulares, dinero en efectivo y otras pertenencias.

Persecución y plan candado: de Puente Aranda a Tunjuelito

Tras recibir la denuncia, uniformados del CAI Venecia iniciaron la búsqueda de los responsables. Con el apoyo de las cámaras de seguridad del sector y la información suministrada por las víctimas, la Policía activó un plan candado que permitió identificar el vehículo en el que escapaban los presuntos delincuentes.

La persecución terminó en la localidad de Tunjuelito, donde los tres hombres fueron interceptados y capturados. Durante el procedimiento, los uniformados incautaron un revólver, recuperaron dos teléfonos celulares y dinero en efectivo que, al parecer, había sido robado durante el atraco. Asimismo, el vehículo utilizado para la huida quedó inmovilizado.

Lea aquí: Así será el plan de choque en seguridad que implementará De la Espriella La Policía informó que los tres capturados registran antecedentes judiciales por el delito de hurto. Además, confirmó que uno de ellos debía permanecer en detención domiciliaria por otro proceso relacionado con ese mismo delito y era monitoreado mediante un brazalete electrónico del INPEC. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para avanzar en las audiencias judiciales y definir su situación jurídica.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Finalmente, la Policía Metropolitana de Bogotá reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente los hechos delictivos y aportar información que facilite la identificación y captura de los responsables de este tipo de delitos.

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