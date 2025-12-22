¡Pilas! Este lunes arranca la venta de boletería para ver a Messi en el Atanasio Girardot: estos son los precios

Medellín se alista para ver en acción a uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol. Lionel Messi jugará en el estadio Atanasio Girardot el próximo 31 de enero, cuando Inter Miami enfrente a Atlético Nacional en un amistoso internacional denominado como “El Partido de la historia”. La venta de boletería comenzará este lunes 22 de diciembre, desde las 10:00 a. m., a través del portal oficial www.tribunaverde.com, confirmaron sus organizadores.
El encuentro marcará el regreso del astro argentino al Atanasio Girardot después de 13 años, en medio de su preparación con Inter Miami pensando en el Mundial de 2026, que sería su última Copa Mundo. La expectativa es alta y se proyecta un lleno total en el máximo escenario deportivo de la ciudad, en un evento que contará con el respaldo de RCN como aliado estratégico.