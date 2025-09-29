Chile, Argentina y Paraguay picaron en punta en el Mundial Sub 20 y Brasil empató; así va el torneo en territorio austral

Disputadas las primeras dos fechas del Mundial Sub 20 en Chile, las selecciones sudamericanas han tenido buenos resultados y este lunes el turno será para Colombia, que, a las 6:00 de la tarde, se medirá ante Arabia Saudita.
Chile, Argentina y Paraguay ganaron sus respectivos duelos en el debut; mientras que Brasil empató, por ello siguen entre los favoritos para alcanzar uno, de los dos cupos directos de sus respectivos grupos para avanzar a los octavos de final del Mundial.
Japón y Chile, con tres puntos, producto de sus triunfos 2-0 ante Egipto y 2-1 contra Nueva Zelanda, lideran el Grupo A.