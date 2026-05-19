Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

El “Top 5” millonario de Lorenzo: los jugadores mejor valorados de la prelista de Selección Colombia

Mientras Luis Díaz lidera el escalafón con un valor de 70 millones de euros, sus perseguidores más cercanos no alcanzan la mitad de esa cifra, en un listado donde los cinco mejor valorados suman las mayores expectativas.

  • De los 55 jugadores reservados por Néstor Lorenzo para el Mundial 2026, las cotizaciones en el mercado europeo han marcado una notable distancia. FOTO: Juan Antonio Sánchez
    De los 55 jugadores reservados por Néstor Lorenzo para el Mundial 2026, las cotizaciones en el mercado europeo han marcado una notable distancia. FOTO: Juan Antonio Sánchez
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

El director técnico Néstor Lorenzo entregó la prelista de 55 futbolistas de la Selección Colombia para el Mundial 2026, de la cual saldrán los 26 convocados definitivos según la reglamentación de la FIFA.

Le puede interesar: Roberto Martínez, entrenador de Portugal, aseguró que importa más el partido vs. el Congo que contra Colombia, ¿por qué?

Más allá de los nombres, el valor económico de las principales figuras se ha tomado el centro del debate, destacando una enorme brecha entre la máxima estrella del equipo y el resto de los cotizados.

El podio de los jugadores más cotizados de la prelista

De acuerdo con los datos de la plataforma Transfermarkt, Luis Díaz se consolida como el jugador colombiano más costoso del listado preliminar. El extremo, quien cerró la temporada con el Bayern Múnich, está tasado en 70 millones de euros.

La diferencia respecto a sus compañeros es marcada; el segundo lugar lo ocupa Luis Javier Suárez, delantero del Sporting CP, con un valor de 28 millones de euros. El podio lo completa el defensor del Crystal Palace, Daniel Muñoz, cotizado en 27 millones de euros.

Los cinco jugadores mejor valorados

1. Luis Díaz (Bayern Múnich): 70 millones de euros

2. Luis Suárez (Sporting Lisboa): 28 millones de euros

3. Daniel Muñoz (Crystal Palace): 27 millones de euros

4. Jhon Lucumí (Bolonia FC): 25 millones de euros

5. Jhon Durán (Zenit FC): 25 millones de euros

La duda de los 25 millones

El cuarto jugador más valioso de la Selección Colombia, empatado en cotización con Jhon Janer Lucumí del Bologna, es el delantero Jhon Jáder Durán, de 22 años y que juega en el Zenit de Rusia, tasado en 25 millones de euros.

Sin embargo, su presencia en la cita mundialista no está asegurada debido a factores extrafutbolísticos que podrían redefinir la estructura final del plantel de Lorenzo. El pasado 14 de mayo de 2026, días antes de revelarse la prelista, el delantero fue separado del Zenit por “circunstancias personales” que actualmente atiende en Medellín.

Este episodio se suma a una pérdida de protagonismo en el equipo nacional, derivada de sus recientes traspasos al Al-Nassr de Arabia Saudita y al Fenerbahce de Turquía, movimientos que afectaron su rendimiento y su cotización respecto a cuando era titular en las eliminatorias.

También le puede interesar: R.D. del Congo anunció sus 26 convocados para el Mundial 2026, ¿quiénes son los que enfrentarán a Colombia?

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Equipos de fútbol
Selección Colombia
Redes sociales
Virales
Futbolistas en el exterior
Tendencias
Mundial México, Estados Unidos y Canadá
Dinero
Deportistas
mercado
Top
Ranking
Futbolista
Valores
Mundial 2026
Mundial
mundiales
Colombia
James Rodríguez
Luis Díaz
Néstor Lorenzo
Daniel Muñoz
Luis Javier Suárez
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos