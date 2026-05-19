Doce voleibolistas antioqueños buscarán un cupo en Selección Colombia para Juegos Centroamericanos

Luego de lucirse en exigentes ligas de Europa y Suramérica, los voleibolistas antioqueños entran en acción con el objetivo de ganarse un cupo en las Selecciones Colombia femenina y masculina que disputarán los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En total, 12 deportistas de la región, repartidos en ambos combinados, darán lo mejor de sí para representar al país en la cita de República Dominicana.

El grupo masculino se concentrará en Cali, donde previamente disputará el Campeonato Nacional Interligas. En este certamen, la delegación de Antioquia tiene la firme misión de recuperar el trono. Entre los preseleccionados por el combinado patrio destacan Samuel Jaramillo, Juan Esteban Restrepo, Jorge Mario Mesa, Miguel Ángel Martínez, Juan Pablo Moreno, Andrés Piza, Miguel Pabón, Santiago Ruiz y Harry Rivas, quienes regresaron al país tras sumar valiosos minutos en ligas de Turquía, Libia, España, Finlandia, Brasil, Kosovo y Albania.

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Precisamente Miguel Ángel Martínez, de gran campaña en España y quien para el segundo semestre del año dará el salto a la Liga de Italia, manifestó que la consigna del sexteto paisa es pelear el título en territorio caleño y, posteriormente, ganarse el derecho a vestir la camiseta tricolor.

“La verdad es que en el pasado Mundial hicimos las cosas muy bien, el técnico nos conoció y ahora lo que queremos es demostrar todo lo que hemos crecido con el trabajo hecho en el exterior. Queremos ser parte de la Selección que va a Juegos Centroamericanos con el objetivo de ser medallistas y así poder pensar en el sueño de los Juegos Olímpicos”, comentó el jugador nacido en Carepa.

En esa misma línea se expresó Andrés Piza, quien tras su participación mundialista con Colombia retornó al circuito internacional en Turquía, competencia que lo ha mantenido en óptima forma física y técnica para ganarse un puesto en el equipo definitivo. El microciclo de trabajo del elenco masculino arrancará en firme el 7 de junio, una vez concluya el Interligas.

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