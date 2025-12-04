¿Se llevaron los balones para la casa? Así celebraron jugadores del Tolima paso a la final tras declaración de Leonel

Los jugadores del Tolima, en medio de su festejo por clasificar nuevamente a una final del Fútbol Profesional Colombiano, se la cobraron al técnico Leonel Álvarez.
Tras finalizar el encuentro el pasado miércoles en la noche en Estadio Departamental Américo Montanini, los representantes del cuadro pijao corrieron como locos buscando los balones del compromiso. ¿Para qué? ¿Se los llevaron para su casa? Lo cierto del caso es que llenos de felicidad sí posaron ante las cámaras con ellos. ¿Cuál fue su propósito?
Resulta que en la segunda jornada de los cuadrangulares semifinales, el 22 de noviembre pasado, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, juego que terminó 0-0 contra Atlético Bucaramanga, el entrenador de este equipo, Leonel Álvarez, generó polémica por sus declaraciones. “Tolima tuvo más el balón, pero eso no me dice nada, si quieren que se lo lleven para la casa”.