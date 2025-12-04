¿Se llevaron los balones para la casa? Así celebraron jugadores del Tolima paso a la final tras declaración de Leonel

Los jugadores del Tolima, en medio de su festejo por clasificar nuevamente a una final del Fútbol Profesional Colombiano, se la cobraron al técnico Leonel Álvarez. Tras finalizar el encuentro el pasado miércoles en la noche en Estadio Departamental Américo Montanini, los representantes del cuadro pijao corrieron como locos buscando los balones del compromiso. ¿Para qué? ¿Se los llevaron para su casa? Lo cierto del caso es que llenos de felicidad sí posaron ante las cámaras con ellos. ¿Cuál fue su propósito? Lea: Clásico paisa 342: Un solo resultado sirve a Nacional y DIM para seguir soñando con la final de Liga Resulta que en la segunda jornada de los cuadrangulares semifinales, el 22 de noviembre pasado, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, juego que terminó 0-0 contra Atlético Bucaramanga, el entrenador de este equipo, Leonel Álvarez, generó polémica por sus declaraciones. “Tolima tuvo más el balón, pero eso no me dice nada, si quieren que se lo lleven para la casa”.

En respuesta a esto, luego del nuevo 0-0 en el duelo en la capital de Santander, con el cual Tolima llegó a 11 puntos en el Grupo B del cuadrangular (tiene además punto invisible por ser segundo en la fase de todos contra todos) y haciéndose inalcanzable en su zona, los representantes del finalista, dirigidos por Lucas González hicieron lo que Leonel les sugirió.

“Seguramente a algunos jugadores no les habrá gustado, pero yo lo entiendo, es un entrenador con muchísima experiencia, lleva muchos años en el fútbol, primero como jugador y después como entrenador y hace el comentario defendiendo a su equipo. Yo no le paró bolas a eso, el fútbol es así. No he mirado estadísticas, pero asumiría que ellos tuvieron más el balón que nosotros, pero nosotros estamos en la final”, expresó González. Su equipo, a falta de una jornada, es escoltado en el Grupo B por Bucaramanga con 8 puntos; Santa Fe tiene 6 y Fortaleza 3.