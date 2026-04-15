El mito de la intensidad se derrumba: el dato que desmiente que en el fútbol el que corre más gana

En medio de un fútbol cada vez más obsesionado con la intensidad, el técnico Gerardo Pelusso lanzó una reflexión que invita a repensar los fundamentos del juego. Durante el Seminario del Fútbol Sudamericano de la CONMEBOL, el entrenador puso sobre la mesa un dato revelador del Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022: correr más no garantiza ganar.
Pelusso fue directo al punto. En su intervención cuestionó una tendencia dominante entre los entrenadores actuales: la insistencia casi obsesiva en la intensidad.