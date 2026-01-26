¿Qué hará el América que había sacado a Rodrigo Holgado, ahora que el TAS le quitó la sanción?

El panorama cambió drásticamente para el delantero argentino Rodrigo Holgado, quien fue sancionado por Fifa en septiembre de 2025 con un año de inhabilidad para jugar, por presunta documentación falsificada para su actuación con la selección de Malasia.
Según han publicado varios medios internacionales, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) emitió una resolución en la que le da el aval legal al jugador para retornar a las canchas tras una larga disputa administrativa que mantenía en vilo a Holgado.